Per buona parte della sua adolescenza Maggie Greene ha mangiato pochissimo. Anni a contare calorie, guardarsi allo specchio e non trovarsi mai abbastanza magra per la scalata a un successo nel mondo della moda che non arrivava. Uno dei suoi pasti tipici consisteva in una piccola tazza di avena con bacche, cento grammi di pollo con tre asparagi e con poco sale e tanto caffè per recuperare l'energia. La battaglia con il cibo era diventata un ossessione: "Contavo ogni caloria... (anche se mangiavo tre chicchi d'uva, scrivevo tutto) - ha raccontato la 19enne -. Il mio obiettivo era quello di non consumare più di 900 calorie al giorno e bruciare almeno tre volte quel numero in palestra, dove mi allenavo per tre ore alla volta". Ormai era vittima dell'anoressia e non riusciva più a fuggire da quel terribile loop che le stava distruggendo la vita. Poi è arrivata la svolta. A salvarla è stata Wilhelmina, una delle più grandi agenzie di moda al mondo che le ha offerto un contratto per sfilare in passerella, a condizione che riacquistasse peso e ritrovasse il piacere di vivere. La sua storia, raccontata dalla rivista "Harper's Bazaar", ha suscitato grande emozione sul web. (continua dopo la foto)

Il suo racconto di Maggie è stato condiviso su Instagram, dove la bellissima modella (sì, finalmente ha realizzato il suo sogno) ha messo a paragone due foto: la prima dei tempi in cui cercava a tutti i costi di dimagrire, la seconda che la mostra sorridente e con una silhouette invidiabile e formosa. "Due anni fa - scrive - ero infelice, mi guardavo allo specchio e mi vedevo grassa. Non andavo a cena con gli amici o la famiglia, stavo a casa e piangevo perchè pensavo di non poter mangiare nulla. Ma il mio sogno era fare la modella, come Kate Moss". Maggie racconta della sua ossessione per il dimagrimento, del suo pesarsi ogni mattina, di quella volta che le sparì il ciclo per l'eccessiva magrezza. (continua dopo le foto)





"Eppure - spiega la giovane - mangiavo in modo sano e mi allenavo, quindi nessuno poteva accusarmi di esagerare". Finché un giorno un medico le disse che si trovava oltre la soglia dell'anoressia. E lei decise di amarsi di più e di ricominciare a mangiare ciò di cui il suo corpo aveva bisogno. Poi è arrivato il contratto con Wilhelmina e oggi Maggie è una modella curvy di successo. Paradossalmente è riuscita a raggiungere il suo obiettivo facendo il contrario di quello che aveva sempre fatto. "Non mi peso più e sono una donna felice. Magra è una cosa, in salute è un'altra: è importante accettare la propria taglia. Fate come me, sarete molto più felici".

