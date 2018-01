Stava male, erano giorni che si sentiva stanca, debole e aveva qualche linea di febbre, Alyssa Alcaraz viveva in California con i genitori e nessuno avrebbe pensato che quel malore fosse in realtà qualcosa di molto più grave di una banale influenza. I genitori della 12enne non si sono preoccupati più di tanto, ma neanche avevano ignorato la cosa. Avevano chiamato il medico che dopo una rapida visita aveva detto loro che si trattava di un normale malanno di stagione. La ragazzina però è peggiorata sempre di più e infine è morta in seguito a una brutta infezione. Un’infezione batterica che a quanto pare i medici non avevano diagnosticato, convinti che Alyssa avesse solo una influenza. Solo quando era ormai troppo tardi è arrivata la vera diagnosi per la dodicenne. A riportare la storia di questa ragazza, descritta da chi la amava come una grande appassionata di musica e di canto, sono i media di tutto il mondo. I suoi familiari hanno raccontato i sintomi presentati dalla giovane prima di morire: “Ricordo che un giorno è tornata a casa dalla scuola e ha iniziato a vomitare”. (continua dopo la foto)

In questo modo è iniziato il calvario di Alyssa. I genitori inizialmente non si sono preoccupati troppo: “Ho pensato che probabilmente si trattava di una intossicazione alimentare”, ha raccontata Mariah, una delle sorelle della dodicenne. Ma visto che stava sempre peggio, i genitori hanno capito che qualcosa non andava e per questa ragione hanno contattato il loro medico, ma nulla la diagnosi per lui era chiara: “È solo un po’ di influenza. Tanto riposo, acqua e un farmaco per abbassare la temperatura”. Insomma la classica cura per curare la febbre. Ma nulla serviva a ristabilire le normali condizioni di Alyssa. La mamma non si è mai arresa e, da parte sua, ha spiegato di aver portato la figlia dai medici e che questi le avevano detto che si trattava di influenza. (continua dopo le foto)





Così Alyssa era rimasta per qualche giorno a casa ma le sue condizioni non erano migliorate. A quel punto la mamma l'ha portata di nuovo da un medico e in quel momento hanno capito che la situazione era grave. La ragazza è stata portata in ambulanza in ospedale dove però, nel giro di poche ore, tutti i suoi organi hanno smesso di funzionare. E alla fine il cuore di Alyssa ha smesso di battere. La morte della dodicenne è riconducibile a uno shock settico dovuto a una infezione del sangue. Per aiutare la famiglia della giovane a sostenere le spese del funerale è stato avviata una raccolta fondi online.

