Una morte assurda che ha lasciato una famiglia completamente distrutta. Sono ormai trascorsi 5 anni ma Graeme Foster, 49 anni, di Granborough, in Regno Unito, ancora non si dà pace per la perdita improvvisa della sua Louisa. La donna stava male da un po’ di tempo e preoccupata per la sua condizione decise di fare dei controlli, tra le varie analisi fece anche un pap test, i cui risultati però erano nella norma. La situazione non migliorava e poi l’amara scoperta: era cancro all’utero. Dopo due anni dalla diagnosi la donna, madre di due figli Poppy, 10 anni, e Casper, 7, è morta, era il giugno del 2013. Ma adesso è emerso un nuovo particolare che getta una nuova luce sulla vicenda. I medici dello Sheffield Teaching Hospitals La NHS Foundation Trust hanno ammesso che se nei risultati degli esami ai quali la donna si era sottoposta, fossero state riscontrate delle anomalie, così la donna sarebbe stata sottoposta a ulteriori test. Con un "trattamento appropriato, non avrebbe sviluppato il cancro alla cervice uterina"."Louisa era tutto per me e mi manca ogni giorno", dice oggi Graeme. (continua dopo la foto)

“Era una persona bella e premurosa, una grande mamma – ha detto il marito alla stampa -. Vedere la sua salute peggiorare mentre il cancro che la divorava è stato straziante. Sebbene soffrisse di un dolore estremo a causa della sua malattia, ha sempre cercato di restare positiva fino alla fine. Era più preoccupata per il benessere degli altri, in particolare di Poppy e Casper” dice affranto l’uomo. Dopo aver dato alla luce Casper nel dicembre 2010, Louisa ha iniziato a soffrire dei primi disturbi. All’epoca le fu detto che trattava di un'infezione e fu sottoposta a un ciclo di antibiotici. La donna ha però continuato a soffrire dei sintomi di cancro all’utero, tra cui la perdita di peso e di forti dolori alla schiena, al bacino e all'addome. Dopo aver visto vari medici in diverse occasioni, è stata indirizzata a un ginecologo.



Nell’aprile del 2011 è giunta la drammatica diagnosi. Infine, è stata informata che il suo cancro era incurabile alla fine del 2012. È stata ricoverata in un ospizio l'8 giugno 2013 ed è morta sei giorni dopo. "Tutti i medici sembravano pensare che i sintomi di Louisa fossero collegati al parto o che lei avesse un'infezione. Ci siamo fidati delle loro opinioni ed è solo ora che abbiamo compreso che si stavano basando su informazioni errate legate alle analisi alle quali si era sottoposta” dice il marito. Ed ora qualcuno dovrà pagare. Lo Sheffield Teaching Hospitals La NHS Foundation Trust, responsabile dei risultati dei test, ha già ammesso le proprie responsabilità per la morte di Louisa.

