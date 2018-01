Un regalo assolutamente insolito che sta facendo il giro del mondo tra consensi e critiche. È quello fatto da un milionario uomo d’affari al figlio 12enne. Invece di un videogioco, un biglietto per un concerto o perché no, un paio di pattini, l’uomo ha puntato su ben altro ha infatti deciso di ingaggiare due stripper per. Il filmato della festa del ragazzino, circondato dalle due donne quasi completamente nude, ha finito per fare il giro del web, dividendo gli utenti.Il ragazzino, pur apprezzando le forme delle due ragazze, appare decisamente in imbarazzo e spaesato. C'è però chi sostiene che quello del padre sia il miglior regalo possibile: «Quanto invidio quel ragazzino...». Quella dei regali strani è una pratica molto più diffusa anche se questo sembra imbattibile. Per rendersene conto basta fare un giro sul web o in alcuni negozi per trovare oggetti davvero bizzarri da donare a chi ha un pizzico di ironia. Già da qualche tempo, ad esempio, è in commercio la carta igienica con il sudoku: su ogni rotolo sono stampate le tabelle del famoso gioco che appassiona grandi e piccini. (Continua dopo la foto)

E che dire del mini golf per toilette? Un set composto da tappetino sagomato, mazza, palline, buca, bandierina per la buca per assicurare qualche minuto di divertimento. Decisamente più natalizio ma anche un po’ trash, il copri water di Babbo Natale, adatto soprattutto ai “maniaci” degli addobbi. Come dire: quando si tratta di decorare la casa non bisogna tralasciare nulla. Farà sicuramente la gioia di molti anche un’altra trovata divertente: il soffione per la doccia a forma di microfono per consentire alle ugole di sfogarsi. Perché, diciamolo, quello di cantare sotto la doccia, è un istinto irrefrenabile. Ma le idee più bizzarre non hanno a che fare solo con la stanza da bagno.

Chissà che faccia farà ad esempio chi, scartando il proprio pacco regalo, troverà un cuscino a forma di “abbraccio di fidanzato”. Adatto ai single (ma rigorosamente ironici!) o magari a chi ha il proprio partner lontano. Tra gli oggetti più strani da regalare ci sono anche bicchieri e tazze dalle forme più insolite. Adatte, ad esempio, a chi ha una passione. Come la tazza a forma di obiettivo reflex per gli amanti della fotografia, curata nei minimi dettagli e con tanto di coprilente da utilizzare per tenere calda la bevanda o come piattino per i biscotti.

