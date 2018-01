Erano andati in vacanza ai Caraibi: la classica vacanza che li aveva fatti invidiare da tutti gli amici e i parenti. Poi, quando erano tornati, era iniziata la depressione post vacanza ovviamente. Ma non solo quella. La moglie – 52 anni, che ha preferito rimanere anonima – ha iniziato a rendersi conto che il suo sedere bruciava ma non capiva quale fosse il problema. Senza starsi troppo a preoccupare la donna decide di andare a dormire senza pensare a quel bruciore che, si dice, è solo mentale. Magari. Ma quelle della donna non sono affatto paranoie. Il giorno dopo si risveglia con il sedere ricoperto di puntini rossi, un’eruzione cutanea terribile che non aveva mai avuto in vita sua e che la spaventa a morte. Quando lo riferisce al marito, lui resta a bocca aperta. È sconvolto, ma come è potuto accadere? Lui non ha nulla. Quel giorno. Già, perché, 10 giorni dopo, anche a lui spuntano le stesse bolle sul sedere. Allora capiscono che quel problema ha a che fare con la loro vacanza. Una crociera da sogno ai Caraibi con ‘’souvenir’’. La coppia si precipita dal medico che non ha dubbi: il problema della coppia sono i parassiti. Continua a leggere dopo la foto

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA'

I due hanno infatti un’infezione cutanea di larva migrans. L’hanno presa ai Caraibi? Sì, certo. Ma il fatto strano è che sono stati infestati da un verme particolare che di solito infetta solo cani o gatti. Non solo: i due contraggono anche la polmonite e secondo il medico quella polmonite è una conseguenza dell’infestazione dei parassiti che sono arrivati anche ai polmoni. La donna si era già accorta durante la crociera di uno strano rash cutaneo ma non si era preoccupata oltremodo: un medico che era bordo le aveva prescritto un antibiotico e un trattamento antifungino in crema e la donna si era tranquillizzata. Anche se nessuno dei farmaci aveva fatto effetto. Dopo dieci giorni il rash si diffonde e anche il marito si accorge di avere lo stesso problema. Lo riporta BMJ Case Reports. Continua a leggere dopo le foto

ATTENZIONE IMMAGINI FORTI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA'

‘’I pazienti – moglie e marito – dopo un’attenta osservazione sono risultati avere lo stesso rash” ha detto il medico Douglas Maslin dell’Addenbrooke's Hospital di Cambridge. A entrambi, poi, sono stati somministrati farmaci per trattare le infezioni da parassiti, anche quelli per trattare i pidocchi del cuoio capelluto e la scabbia. Cinque giorni dopo la donna viene ricoverata in ospedale con respiro corto e infezione polmonare. Pochi giorni dopo anche il marito manifesta gli stessi sintomi. Quando i medici somministrano loro i farmaci per la polmonite, i due iniziano a riprendersi. Di solito i vermi di questo tipo vivono negli ambienti umidi e, quando entrano nel corpo del loro ospite, cercano la strada per raggiungere l’intestino dove depositano le uova e poi vengono espulsi dal corpo attraverso le feci. Di solito, però, questi vermi – Ancylostoma brasiliano o canino – infettano cani o gatti. Non le persone. Ma come si sono infettati? Di sicuro quando camminavano a piedi nudi sulla spiaggia. O magari toccando un suolo che era stato a contatto con le feci di animali. E il rash è semplicemente una reazione: è il sistema immunitario che prova ad attaccare i parassiti. Il prurito è un altro sintomo caratteristico della presenza di parassiti nel corpo. Di solito si annidano nella pianta del piede ma non è raro che lo facciano in altre parti del corpo. Come nel caso dei due sposini della storia.

