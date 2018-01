Una storia d'amore bellissima, ma al tempo stesso molto difficile, tragica e piena di insidie. Matt Davis e Danielle dopo essersi frequentati per appena un paio di mesi, hanno deciso di sposasi. La loro intesa e la passione erano così grandi che di fronte ai loro cari si sono promessi che si sarebbero stati vicini in salute e in malattia. All'inizio il loro matrimonio è stato meraviglioso, ogni giorno era una scoperta meravigliosa, fino a quel maledetto giorno in cui tutto è cambiato. Dopo appena 7 mesi dal fatidico 'sì', proprio quando stavano facendo grandi progetti per il futuro, in una stupenda giornata d'estate il loro mondo è crollato. Matt infatti è rimasto coinvolto in un terribile incidente in moto, rompendosi diverse ossa e riportando un danno molto grave al cervello. Inoltre, il giovane è entrato in coma. Data la situazione irrecuperabile, i medici erano ormai pronti a staccare le macchine, invitando la moglie a non ostinarsi e a "lasciarlo andare".

"Dicevano che se fosse stato per loro avrebbero staccato la spina", ha spiegato la ragazza all'emittente Wtoc. Ma Danielle non aveva dubbi: suo marito non sarebbe morto né di fame e di sete né per mancanza d'ossigeno, ma sarebbe tornato a casa dove lei lo avrebbe curato. (continua dopo la foto)

Matt aveva appena 26 anni e lei 27, ma era assolutamente certa che "Dio mi avrebbe aiutata ad attraversare questa situazione, non ho pensato che fosse troppo per me". Disse alla madre che anche se Matt fosse rimasto per sempre incosciente avrebbe voluto sistemarlo in una stanza da cui si poteva vedere il panorama: "Se dobbiamo portarlo a casa, almeno facciamo in modo che goda della vista migliore del mondo". Danielle portò il marito in casa, occupandosi di lui 24 ore al giorno, girandolo nel letto per evitare le piaghe da decubito, pulendolo, somministrandogli una ventina di farmaci al giorno e cambiandogli il tubo dell'alimentazione. Qualche settimana dopo, nonostante le basse probabilità di risveglio, ricorda la ragazza, "notammo che Matt cercava di parlare, più che altro era un sussurro, quindi gli misi in mano il suo cappello, chiedendogli di metterselo in testa. Dopo averglielo ripetuto più volte ansimò: 'Ci sto provando!'. È stata la cosa più grandiosa che abbia mai sentito!".





Purtroppo, però, ripresa coscienza, Matt non ricordava di essersi mai sposato e nemmeno sapeva chi fosse quella Danielle. L'incidente gli aveva cancellato dalla memoria gli ultimi tre anni di vita. Ma proprio come era accaduto la prima volta che si erano incontrati, Matt vedendo Danielle rimase nuovamente folgorato: "La vidi e mi dissi: 'Sì'", ricorda il ragazzo. Certo, ci volle un po' di tempo perché la donna si convincesse che il marito un giorno sarebbe tornato quello di prima, ma alla fine quella certezza arrivò. Precisamente il giorno in cui Danielle chiese a Matt che cosa desiderasse mangiare e lui, con un sussurro appena udibile, rispose: "Pollo alla buffalo avvolto nel formaggio". Il suo cibo preferito.

