Il loro era un amore meraviglioso, Heather Lindsay e Dave Mosher si sono conosciuti nel maggio del 2015 in un corso di danza ad Hartford, negli Stati Uniti e si sono subito innamorati. Tra loro le cose andavano così bene che dopo un anno e mezzo di vita felice insieme, Dave ha deciso di fare il grande passo, proponendo a Heather di sposarlo. Era il 23 dicembre 2016 e il giovane aveva pianificato tutto sin nei minimi dettagli: una romantica gita in carrozza e una cena a lume di candela. Tuttavia quando la sua amata quel giorno è tornata a casa non ha mostrato alcun segno di felicità, aveva infatti ricevuto una diagnosi scioccante e spaventosa: cancro al seno. Superato lo choc iniziale, per Dave non era cambiato nulla e non c’era nessun motivo per rimandare quello che aveva in mente. Al contrario: "Non sapeva che avevo programmato di farle una proposta di matrimonio quella sera. L'ho fatto nonostante la diagnosi, perché volevo che sapesse che saremmo andati avanti insieme". Così quella sera, Heather e Dave hanno fatto un giro in carrozza su una carrozza, alla luce soffusa dei lampioni. Poi è arrivata la proposta che Heather ha accettato commossa. (continua dopo la foto)

All’inizio è stata un’esplosine di felicità, anche se il percorso che Haether doveva affrontare era molto gravoso. Poi i due innamorati hanno deciso di fissare la data delle nozze: il 30 dicembre 2017. Ma, appena cinque giorni dopo, la realtà li ha pietrificati: i medici hanno comunicato alla coppia che Heather aveva una delle forme più aggressive di cancro al seno. Da quel momento in poi, tutta la loro vita è ruotata attorno alla malattia. Heather e Dave hanno provato tutto il possibile per combattere le cellule tumorali: ogni settimana andavano in ospedale per il trattamento. Provavano anche metodi di guarigione alternativi, sperando che almeno una delle terapie funzionasse. Tuttavia, nel settembre 2017, i due sono venuti a sapere che il cancro aveva avuto la meglio: la giovane era piena di metastasi. Da quel momento in poi, le condizioni di Heather sono peggiorate rapidamente. Alla fine di ottobre 2017, non è stata più in grado di lasciare l'ospedale, dal momento che doveva essere collegata a varie macchine che la tenessero in vita. Ma la giovane donna non ha mai pensato di mollare. Senza sosta, la 31enne ha combattuto contro la malattia: "Era incredibilmente forte. Tanti altri si sarebbero arresi molto prima. Persino i medici hanno detto che non sanno come abbia fatto a vivere così a lungo", ha dichiarato Dave in seguito. (continua dopo le foto)







A un certo punto, i dottori consigliarono alla coppia di anticipare la data del matrimonio, con ogni probabilità Heather non sarebbe arrivata al 30 dicembre. Senza esitazione, i due organizzano le nozze per il 22 dicembre. Poco prima di Natale, Dave e Heather si sono sposati nella cappella dell'ospedale, contornati dall’amore delle rispettive famiglie e gli amici più cari. Heather indossava un bellissimo vestito bianco e una parrucca per nascondere la perdita dei capelli causata dalla chemioterapia. Durante la cerimonia, Heather è stata forte, ha pronunciato i suoi voti con estrema gioia. Riesce quindi a pronunciare i suoi voti e solleva quindi le braccia verso l'alto in segno di vittoria. Ha tagliato un traguardo importante. Appena 18 ore dopo, il 23 dicembre 2017, Heather è morta, a un anno esatto di distanza dal giorno in cui ha detto che avrebbe sposato il suo Dave. Heather ha lasciato nello sconforto non solo famiglia e amici, ma anche il marito appena sposato. Dave ha perso l'amore della sua vita: "Nessuno avrebbe pensato che sarebbe durata così a lungo. Ha lottato fino alla fine e anche io farò lo stesso". Il funerale è stato celebrato nel giorno che sarebbe dovuto essere quello del matrimonio, il 30 dicembre 2017, nella chiesa in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di nozze.

