Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, soffre da tempo di disturbi alimentari e ora ha deciso di farsi curare. Come rivelato da 'Il Vicolo delle News', nell’ultima registrazione del Trono Classico la redazione di Maria De Filippi, insieme al nuovo tronista Mariano Catanzaro (ex corteggiatore della Dallari) ha realizzato un omaggio a Valentina. Dopo la visione di un video di incoraggiamento Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha fatto sapere di aver sentito la bolognese e che è entrata da qualche giorno in clinica. Dunque la ragazza ha lasciato la sua casa per ritrovare se stessa e la sua forma fisica. Non a caso, ormai da settimane Valentina non pubblica più foto e video sui social network. La Dallari – che a Uomini e Donne aveva scelto il romano Andrea Melchiorre – ha rivelato di avere dei problemi di salute solo di recente. (Continua a leggere dopo la foto)

Da tempo oggetto di critiche per via della sua forma fisica ha deciso di vuotare il sacco e rivelare la verità. “Sì, soffro di disturbi alimentari. Sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto” ha dichiarato Valentina in un’intervista. Dopo questa confessione non sono mancati i messaggi di sostegno e affetto da parte di altri volti noti del piccolo schermo. Come Fabio e Nicole, che hanno conosciuto bene Valentina grazie al programma di Canale 5. (Continua a leggere dopo le foto)

Parole di sostegno per Valentina Dallari sono arrivate anche dall’ex fidanzato Andrea Melchiorre. I due si sono lasciati tre mesi dopo la scelta al Trono Classico. “Non ci sentiamo da tanto tempo. Ma le auguro un grande in bocca a lupo” ha fatto sapere il fashion blogger nonché ex tentatore di Temptation Island. Mentre Melchiorre è ancora single, Valentina ha ritrovato l’amore accanto al nuovo fidanzato Alessandro. Auguri Valentina!

