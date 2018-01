A giugno scorso aveva fatto il giro della rete la storia di Nadia che, non vedendo arrivare in chiesa, nel giorno delle nozze, Giovanni, quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, ha deciso di festeggiare comunque con tutti gli invitati al ristorante. Succedeva a Sassari e lui, un militare, per la cronaca, aveva ridimensionato la cosa dicendo alla Nuova Sardegna che "avevo anticipato già dal giorno prima che non potevo essere al matrimonio per questioni di turno e perché stavo male. Lei, invece di chiedermi di rinviare le nozze mi ha attaccato dicendo che voleva i danni morali" e che "la mia famiglia era contraria al matrimonio. L'hanno saputo solo due settimane prima perché lei ha fatto di tutto per tenerlo nascosto. Mi aveva convinto a sposarmi senza dire nulla ai miei". Spostiamo a la scena a Reggio Emilia, dove troviamo un'altra sposa mancata protagonista di quella che sembra una fiction. Anna, 38 anni, è siciliana e ha raccontato tutto al quotidiano Il Giorno. Il secondo protagonista di questa storia che ha dell'incredibile ha 30 anni ma non facciamo nomi. Succede che Anna e il suo compagno, che presto sarebbero dovuti diventare marito e moglie, erano attesi in Comune per la firma delle pratiche: lei ci è andata, lui no. (Continua dopo la foto)

"Doveva sposarmi, ma non si è presentato in Comune per la firma delle pratiche – racconta Anna sulla pagine de Il Giorno – Ed è la seconda promessa di matrimonio infranta in sei anni che stiamo insieme. Non ci ho più visto e l'ho riempito di botte davanti a tutti". Sì, avete letto bene. Teatro dell'aggressione? Il centro commerciale i Petali. "Quattro anni fa – prosegue la 38enne residente a Reggio – si era presentato con tanto di anello. Poi dopo due mesi ci ha ripensato. Avevo annullato tutte le prenotazioni, dal ristorante alla chiesa. Alla fine lo avevo perdonato. E poco tempo fa si era nuovamente fatto avanti. Stavolta sembrava tutto certo, fino a quando non è arrivato in Municipio per le firme del caso. Avevamo fissato la data delle nozze al 24 febbraio, avevamo già comprato gli abiti, le bomboniere e prenotato il ristorante. Mi sono messa a piangere. L'ennesima mazzata dopo tante che ho avuto nella vita, tra problemi di salute e familiari. Ho un carattere vulcanico e così ho deciso di affrontarlo". (Continua dopo le foto)





Quindi, decisa ad affrontarlo, gli ha dato appuntamento al centro commerciale. "Sono andata agguerrita, vestita tutta in nero, da Catwoman. E lui si è nascosto dietro una donna addetta alla sicurezza del centro commerciale. Gli ho urlato di darmi chiavi e soldi per pagare tutto ciò che avevo anticipato io per le nozze. Poi l'ho preso per il cappuccio e gli ho dato pugni e calci fino a farlo scappare. E gli è andata bene, perché se succedeva al Sud, me lo tenevano fermo. Qui a Reggio invece al massimo si sono complimentati e tanti mi hanno detto che dovevo dargliene di più...". Nonostante tutto però Anna sdrammatizza: "Se ci penso seriamente piango per ore, ma che devo fare? Bisogna andare avanti. Anzi, se qualcuno per caso ha scattato foto o girato dei video mentre 'lo meno' me li invii per favore così li tengo per ricordo...".

