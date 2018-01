Una mamma piange suo figlio ma non sa assolutamente il motivo per cui è morto. Aveva solo 15 anni e tutta la vita davanti ed è deceduto dopo aver detto al medico che aveva una gran tosse. Questa è la storia di un ragazzo che dopo a cui i medici gli somministrano un antibiotico, ma che muore pochi giorni dopo. Sean Hughes, di Dublino, è morto a 15 anni dopo pochi giorni essere tornato a casa da una visita medica a causa di una tosse che aveva preoccupato i suoi genitori. Come riporta il Mirror, la mamma, pur dandogli le medicine, ha notato che il suo stato non migliorava, ma il suo ragazzo è morto prima che potesse portarlo dal dottore per un secondo controllo. Il medico che lo aveva visitato aveva parlato di una infiammazione ai bronchi, ma i suoi cari non avrebbero mai potuto pensare fosse così grave. “Non sappiamo cosa sia successo”, ha spiegato la madre, “Gli antibiotici gli sono stati prescritti per evitare che sviluppasse una polmonite. Non siamo riusciti a portarlo a fare una seconda visita”. Il dolore ha travolto la sua famiglia, che adesso vuole capire di chi sia la responsabilità dell'accaduto. (Continua dopo la foto)

Scioccati anche i suoi amici e i compagni di scuola che lo hanno salutato attraverso i social network. Cosa sia successo nel corpo del giovane Sean nessuno lo sa. Una persona in lutto ha scritto: "Sean, sei un tale onore per tua madre e tuo padre, hanno cresciuto un uomo meraviglioso, gentile, amorevole, di buon cuore, rispettoso, non ci sono abbastanza parole per descriverti. Ci mancherai tanto Sean, quando penseremo, il ricordo del tuo sorriso straordinario illuminerà la stanza. Dormi bene tra le braccia degli angeli”. Un’altra persona ha scritto: "Eri un giovane così talentuoso, le mie preghiere e il mio cuore si rivolgono soprattutto a tua madre. Non posso immaginare come ti senti, ma Dio ti benedica, la tua famiglia e il tuo bellissimo figlio, Sean, possa riposare in pace".





Lil Red, così lo chiamavano i suoi amici, era un ragazzo solare, sempre con il sorriso stampato in faccia. Si è spento ad appena 15 anni al Temple Street Hospital di Dublino il 12 gennaio. Sua madre Karen, afflitta dal dolore, ha detto all'Irish Independent che le sue condizioni si sono deteriorate rapidamente dopo aver sviluppato questa stupide tosse. Ha detto: "Non sappiamo davvero cosa sia successo: ha avuto una brutta tosse e un'infezione al torace, quindi l'ho portato al medico di famiglia e gli sono stati prescritti antibiotici in caso di sviluppo in polmonite. Poi è morto”. È mistero.

