La sua storia aveva fatto commuover il mondo. Dana Scattono è una ragazza di 18 anni della Pennsylvania (Stati Uniti) di cui si è recentemente parlato a causa delle sue condizioni di salute e della particolare situazione che stava vivendo. Le avevano dato solo 3 mesi di vita, quando al settimo mese di gravidanza le era stato diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. La giovane aveva sperato in un miracolo per lei e la sua bambina. Ed il lieto fine, almeno per il momento, non si è fatto attendere. Il 4 gennaio scorso, infatti, è nata la sua piccola, che ha chiamato Aries Marie, con parto cesareo a 33 settimane, in anticipo per poter permettere alla mamma di intensificare le cure e sopravvivere il più a lungo possibile. Dana ha un glioma pontino diffuso (DIPG), un tumore cerebrale molto raro. Appena lo ha scoperto ha parlato con diversi medici per farsi aiutare a trovare i migliori trattamenti per cercare di salvare la vita della sua bambina e prolungare la sua il più a lungo possibile. E la sua caparbietà ha avuto la meglio: "Questa battaglia è già stata vinta", ha scritto Dana sul suo profilo Facebook. (continua dopo la foto)

La neonata, dopo i primi giorni in terapia intensiva neonatale si alimenta e respira da sola ed è sana, mentre la mamma è diventata maggiorenne pochi giorni dopo e sempre nella sua camera di ospedale. "Mia figlia non avrebbe potuto essere più forte - si legge ancora -. Dio ha fatto miracoli nella nostra vita e ci ha condotte alla vittoria". Adesso Dana continuerà a sottoporsi a radioterapia per cinque giorni alla settimana per evitare che i sintomi peggiorino. L'incubo dell'adolescente era cominciato lo scorso novembre, quando ha iniziato ad avere difficoltà a parlare, inghiottire e anche a camminare. Era convinta si trattasse dello stress causato dalla gravidanza e dall'Università che stava frequentando. (continua dopo le foto)





Poi è arrivata l'amara verità, quando il ginecologo le ha prescritto una risonanza magnetica ed è venuta a galla la terribile malattia da cui è affetta. A Dana è stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG), una rara forma di tumore al cervello che insorge nel tronco encefalico, appena sopra la parte posteriore del collo e che è collegata alla colonna vertebrale. "Mi avevano dato tre mesi di vita, ma sono ancora qui", ha detto la ragazza con soddisfazione alla stampa locale, che si è appassionata alla sua vicenda e al suo coraggio. Ora non resta che attendere l'effetto delle cure.

