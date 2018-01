Carlo Conti svela un altro retroscena della sua vita in una toccante intervista. Tutti conoscono la sua carriera e i suoi successi in tv, meno nota è la sua storia personale e privata. E lui stesso si commuove nel parlare del papà, morto quando aveva appena 18 mesi. Cosa successe? “Mamma Lolette mi fece da madre ma soprattutto da padre. Non aveva una lira: aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio”, racconta al Corriere della Sera. E, invece, “tornata a casa dal funerale, trovò nella cassetta della posta 500 lire. Si convinse che le avesse messe santa Rita. Trovò nella fede la forza di continuare”. Lei, “durante la guerra, aveva preso un diploma da ostetrica. Portava me a dormire dalla zia e andava a fare assistenza notturna in ospedale. La zia stava a San Frediano, il quartiere popolare di Firenze, oltre l’Arno: ricordo l’alluvione del ‘66, l’odore di fango e cherosene. Per arrotondare mamma faceva la donna di servizio. La famiglia che l’aveva assunta andava in vacanza a Castiglioncello e a San Martino di Castrozza, e portavano pure me”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Un giorno trovai un pacchetto di Muratti Ambassador sul frigo. Mi disse: ‘Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io’. Mentre accendevo, aggiunse: ‘Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto’. Cominciai a tossire. È stata la prima e ultima sigaretta della vita”. Lei non c’è più: “Mi ha lasciato dopo quarant’anni di vita insieme. Non avrei potuto fare quello che ho fatto senza lei e il babbo”. Quando Carlo Conti si è reso conto per la prima volta di essere senza padre? “Era il 1983, avevo 22 anni, e stavo giocando a tennis con il mio migliore amico, Leonardo Pieraccioni. Arrivò il suo babbo, si mise dietro di lui e cominciò a incoraggiarlo: batti meglio, forza il dritto. Venni a rete a raccogliere una pallina, mi voltai indietro e compresi che io una figura così non l’avevo”. (Continua a leggere dopo le foto)

E in questo momento Carlo Conti fa quel che non fa mai in tv: si commuove davanti all’intervistatore, Aldo Cazzullo. Conti ha conosciuto la sua attuale moglie, Francesca Vaccaro, anni fa: “Era aiuto-costumista a 'Domenica In'. Abbiamo avuto una storia. Poi in me è prevalso l’istinto dei single. Alla fine sono tornato indietro. Lei c’era”. Suo figlio Matteo ha 4 anni: “E mi chiama babbo. Appena ne compie sei andiamo tutti a vivere a Firenze”.

