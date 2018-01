Una di quelle storie che non possono lasciare indifferenti. L’ha trovata la mamma, immobile e fredda, nella sua culla, due ore dopo l'ultima poppata, alle 7 dell'8 gennaio scorso. La piccola Melissa, non ancora due mesi di vita, è morta nel cuore della notte. Come riportano i quotidiani locali, la tragedia si è consumata a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Disperati i genitori 30enni, originari della Romania, che non si danno pace. Sarà l'autopsia a chiarire le cause di questa terribile tragedia. Ma tutto lascia pensare che si tratti dell’ennesimo, drammatico caso della Sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids) che in Italia ha un'incidenza annua di circa lo 0,5 per mille (dati del 2015). Melissa aveva preso il latte dalla mamma alle tre di notte, poi si è addormentata in culla. Intorno alle 7, quando la mamma è tornata dalla bimba, ha trovato il corpicino senza vita. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Il funerale della piccola si è svolto nei giorni scorsi. Il dramma che ha colpito la coppia – un operaio di fabbrica e di una casalinga, Roxana, 28 anni – ha addolorato l'intero paese di Ponte San Nicolò dove la famiglia è ben inserita. I genitori hanno un altro figlio di 8 anni. Melissa era nata il 23 novembre scorso a Padova con cesareo programmato. Sana, era allattata al seno e da Natale con latte artificiale per aumentare la crescita, come chiesto dal pediatra.

“Speriamo di riuscire a mettere una bella lapide in cimitero, se qualcuno ci vuole aiutare ne saremmo veramente grati”, ha aggiunge il papà, sentito da Il Mattino di Padova. “Stiamo vivendo un periodo particolare sotto l’aspetto economico” aggiunge l’uomo. “Mia moglie Roxana che ha 28 anni ed è in Italia dal 2007, cerca un lavoro di qualsiasi tipo, anche part time. Una ricerca che, se prima era destinata esclusivamente ad aumentare le entrate familiari ora farà sì che pensi meno alla tragedia che ci ha colpito”, dice.

