Che in questo mondo l'umanità ce la stiamo pian piano dimenticando è una cosa che abbiamo imparato a capire a forza di raccontare storie davvero assurde e che muovono, spesso, sentimenti di ira per la profonda ingiustizia di quel che accade. L'ultimo, drammatico, episodio, pensate, riguarda una bambina con una grave patologia che è stata vittima di un furto gravissimo. Ma procediamo con ordine: Miya Thirlby è una ragazza di sedici anni di Plymouth, città nel sud-ovest dell’Inghilterra. È una ragazza disabile che soffre di epilessia e che riesce a comunicare solo grazie a un particolare computer con un sofisticato software, l'Accent 1400. Un computer che però qualcuno ha rubato dall’auto dei suoi genitori, vi rendete conto? È stato il padre di Miya ad aver deciso di lanciare un appello sui social nel tentativo di recuperare quel pc che dà voce a sua figlia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Potreste ritwittare questa foto: hanno rubato la macchina che consente a mia figlia di parlare. È l’unico modo che le consente di comunicare con noi. È molto costosa e non può essere facilmente ricomprata. La mia povera ragazza non può più parlare con noi”, è quanto ha scritto Bobby, il padre della sedicenne. Hanno condiviso l'appello anche diversi personaggi dello sport – L’appello del genitore ha smosso le coscienze di tante persone, compresi alcuni personaggi dello spettacolo e dello sport. Ad esempio il messaggio del papà di Miya è stato ritwittato da nomi quali gli ex calciatori Paul Gascoigne e Alan Shearer e il tennista Andy Murray. (Continua a leggere dopo la foto)

Oltre alle migliaia di condivisioni è nata una pagina per raccogliere fondi per aiutare la famiglia della sedicenne a ricomprare il prezioso pc da 5700 sterline che dà voce alla ragazza. E in poche ore sono stati raccolti i soldi sufficienti per affrontare la spesa, col solo Gascoigne che ha donato mille sterline. Ora la famiglia della ragazza potrà comprare per lei un nuovo dispositivo che possa aiutarla.

