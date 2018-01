Quando è arrivata a casa, dopo essere stata a Disney World a festeggiare il suo compleanno insieme con quello che allora era solo il suo ragazzo Danny, Nicole Carfagna ha capito subito che c'era qualcosa nell'aria, perché l'abitazione era addobbata a festa e c'era pure un tendone pieno di amici e parenti. Inizialmente, la 32enne ha pensato si trattasse di una festa a sorpresa in suo onore e invece si è ritrovata di fronte a una sorpresa che ha dell'incredibile. A Nicole da 7 anni è stato diagnosticato il lupus, una malattia cronica di natura autoimmune che colpisce organi e tessuti, provocandole stanchezza, annebbiamento cerebrale e forti dolori articolari. A causare quei terribili sintomi è stato lo stress, nei periodi peggiori la ragazza è costretta ad annullare tutti i suoi impegni all'ultimo minuto perché non riesce neppure a stare in piedi. Ed è proprio perché non può fare programmi che non ha mai progettato il matrimonio, nonostante sia fidanzata da anni con Danny che è veramente l'amore della sua vita. Ma l'uomo ha deciso di sorprenderla per dimostrarle quanto lei sia speciale e per questo ha voluto organizzare qualcosa di speciale per lei. (continua dopo la foto)

Una volta tornata a casa, si è ritrovata di fronte a una sorpresa pazzesca. La casa era addobbata a festa ed erano stati invitati tutti gli amici e i parenti. Inizialmente la Nicole credeva che si trattasse di un party a sorpresa per i suoi 32 anni, poi ha visto Danny inginocchiarsi e farle la proposta di matrimonio. La cosa ancora più assurda è che, nel momento in cui ha risposto "sì", l'uomo le ha rivelato che si sarebbero sposati proprio in quel momento. Aveva infatti organizzato la cerimonia nei minimi dettagli con tanto di abito bianco, lasciando tutti senza parole. "Il fidanzamento è stata la cosa che mi ha sorpreso di più - racconta la nuova signora Rios - perché avevamo fatto dei lavori di ristrutturazione in casa, che avevano comportato di rimandare i piani matrimoniali di almeno un anno. Direi che è stato di gran lunga il più grande choc della serata".





Ma lungi dal voler essere una scappatoia alle lungaggini che comporta l'organizzazione di un matrimonio, quello di fare le cose in fretta è stato invece un vero e proprio atto d'amore da parte di Danny, perché quando Nicole aveva 25 anni le è stato diagnosticato il lupus. "Il principale fattore scatenante dei miei sintomi è lo stress - spiega infatti la Carfagna - e se già la vita quotidiana non mette abbastanza a dura prova la mia salute, immaginatevi cosa succederebbe dovendo organizzare un matrimonio". In questo modo, Danny ha fatto sì che la moglie non vivesse stress eccessivi e che, allo stesso tempo, non rinunciasse al suo sogno d'amore. Oggi Nicole è più felice che mai: è finalmente diventata la moglie della sua vera anima gemella.

Ti potrebbe interessare anche: “Cosa ti hanno fatto”. Arriva così a scuola: lo sconcerto di maestro e compagni. Si presenta in aula in queste condizioni e tutti rimangono di stucco. Il piccolo di 8 anni lo fa ogni giorno e nulla lo può fermare, anche se corre un grandissimo pericolo. La sua storia spezza il cuore