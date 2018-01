Una fotografia che ha fatto il giro del mondo in un baleno e dietro alla quale si nasconde una storia incredibile. Nell'immagine si vede un bimbo all'interno di un'aula scolastica. I suoi capelli sono completamente congelati e il suo volto è chiaramente molto infreddolito. Nel vederla tutti si sono chiesti che cosa gli sia successo. Il piccolo di 8 anni si chiama Wang Fuman e vive nella piccola cittadina di Ludian in Cina. Nonostante il forte vento e una temperatura glaciale, scesa fino a -9 gradi il bambino è andato a scuola per svolgere il suo compito in classe. A molti genitori sarebbe bastato molto meno per tenere il proprio cucciolo a casa al caldo, in questo caso le cose sono diverse. Wang ha percorso come nulla fosse i 4,5 chilometri che separano casa sua dalla Zhuanshanbao Primary School di Shaotong a piedi, incurante delle conseguenze. Il risultato è stato che il piccolo coraggioso è arrivato a scuola con i capelli e le sopracciglia ghiacciate, senza la possibilità di scaldarsi in un termosifone, poiché la scuola ne è sprovvista. (continua dopo la foto)

Decisamente colpito dalla caparbietà dell’alunno, il maestro Fu ha deciso di scattare una foto a Wang e di condividerla. L’insegnante ha spiegato che il bambino vive in condizioni economiche precarie in una capanna di paglia e fango con la nonna e la sorella. Il padre, infatti, non è quasi mai presente per motivi di lavoro, mentre la madre a deciso di lasciare il marito ed i figli per andare alla ricerca di un destino migliore. Il maestro Fu ha inoltre tessuto le lodi dell’alunno, spiegando come sia portato per gli studi in generale ed in particolar modo per la matematica. Quindi ha raccontato quanto accaduto in quel giorno di freddo sottolineando che l’imprevisto non ha scoraggiato o demoralizzato Wang: "Il bambino è dolce, entrando ha fatto una faccia buffa ai suoi compagni di classe”.





La storia di Wang ha avuto una diffusione tale da attirare l'attenzione del Daily Mail che ne ha parlato in un articolo di approfondimento. La notizia è stata dunque riportata in tutti i siti d’informazione del mondo. Conosciuta la storia del piccolo studioso di 8 anni, molte persone sono rimaste commosse dai sacrifici che è costretto ad affrontare per ottenere un servizio primario come l’istruzione, quindi gli hanno espresso la loro solidarietà, bello il messaggio d’incoraggiamento di un lettore che scrive: "Studia molto per cambiare il tuo destino. Io so che puoi farcela”. Anche se le sue condizioni di vita sono dure il bambino non sembra essere scoraggiato: "Mi piace molto la scuola, possiamo avere pane con il latte a pranzo e si imparano un sacco di cose belle".

