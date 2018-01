Avevano trovato l'amore, ma qualcosa non andava. La loro relazione era decisamente sbilanciata e complicata a causa del loro peso. Lee Sutton e Rena Kiser sono una coppia del Missouri (Usa) che ha attraversato un periodo veramente difficilissimo, durato ben 11 anni. Poi hanno finalmente capito che qualcosa nella loro vita doveva cambiare. Entrami erano fortemente obesi e a causa delle loro condizioni fisiche non avevamo mai fatto sesso. I due sono arrivati a pesare insieme 570 chili, ma sono riusciti a perdere quasi la metà del loro peso corporeo. Tutto ciò è potuto avvenire soltanto grazie a un intervento chirurgico, ma questo momento che ha rappresentato la loro rinascita è arrivato dopo un lungo percorso. Infatti Lee e Rena hanno vissuto davvero momenti difficili, proprio a causa della loro incapacità di reagire all'aumento di peso. Il loro viaggio è stato documentato sul programma televisivo americano 'My 600lb Life'. Tutto è iniziato più di un decennio fa, ma in tutto questo temo i due obesi non avevano mai fatto sesso. (continua dopo la foto)

Era il 2007 quando Sutton e Kiser si sono conosciuti in una clinica e mai erano riusciti ad avere rapporti sessuali. Questo ovviamente ha creato gravi scompensi nella coppia di obesi, la loro relazione era come mutilata di una parte molto importante. Tutto questo fino a quando non hanno deciso di sottoporsi a un importante intervento chirurgico. Grazie a questa soluzione radicare entrambi hanno perso la metà del loro peso. Lee ha detto: "Non abbiamo mai avuto rapporti prima, ma ora possiamo!". La coppia del Missouri si è però dovuta confrontare con davvero tanti problemi. Dopo una consultazione con il dottor Younan Nowzaradan a Houston, in Texas, la coppia ha iniziato a perdere peso, e dopo due mesi Lee è stato approvato per un bypass gastrico. (continua dopo le foto)

[caption id="attachment_250143" align="alignnone" width="800"] [/caption]





Ma l'uomo non è riuscito a resistere alle tentazioni del cibo e in seguito è tornato alle sue vecchie abitudini alimentari. A quel punto, la donna ha minacciato di lasciare Lee, che nel frattempo a causa della frustrazione era diventato anche molto violento all'interno delle mura domestiche. Così, mentre i due obesi lavoravano per perdere peso, la coppia si si è anche sottoposta a terapie per abusi domestici, in cui Lee prometteva di non ricorrere alla violenza. Questo percorso molto difficile ha avuto un esito positivo e adesso la coppia è tornata a essere felice.

