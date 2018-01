Jordan Wilson e Ashley Challoner sono una giovane coppia britannica. Erano al colmo della felicità dal momento che avevano deciso di fare una breve vacanza a Venezia e poi quel bellissimo regalo che gli stava facendo la vita: Jordan infatti era incinta. Ma qualcosa è andato storto e la piccola Matilda è venuta al mondo con tre mesi di anticipo. Da quel momento per i giovani genitori è iniziato un incubo. La loro piccola doveva restare all’interno del grembo materno per altri tre mesi, ma adesso si trova dentro a un’incubatrice del reparto di neonatologia dell’ ospedale di Trento. La donna infatti è stata trasferita nella struttura del capoluogo trentino in seguito a delle perdite. Due giorni di ricovero e poi la nascita, inaspettata. La bimba è nata il 3 dicembre, alla venticinquesima di gravidanza. Il suo peso di appena 600 grammi ne hanno richiesto l’ immediata incubazione in terapia intensiva neonatale. Questa situazione ha costretto i genitori a restare in Italia per restare vicino alla loro piccolissima bimba. Una permanenza che i due giovani ventisettenni - lei studentessa di infermieristica alla University of East Anglia, a Norwich, lui lavoratore nello Yorkshire - sono in grado di sostenere fintanto che possono contare sulla copertura garantitagli dall’assicurazione sanitaria. (continua dopo la foto)

Ma la situazione per la coppia potrebbe diventare drammatica. Nel giro di tre mesi, se tutto andrà come deve, la famiglia farà ritorno in Inghilterra, ma potrebbe non aver da parte la somma di soldi sufficiente all’acquisto di quei beni di cui necessita un bimbo appena nato (una culla o le coperte, per esempio). Per questo motivo la mamma di Jordan ha deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaformaper raccontare la vicenda di cui è stata protagonista la giovane famiglia e chiedere un aiuto economico a chiunque lo desiderasse. La storia di Matilda ha già conquistato 47 utenti del web, arrivando a farle racimolare la somma di 1.650 sterline, oltre l’ obiettivo iniziale posto a 1.500.





Oggi la figlia dei Challoner ha 37 giorni e pesa 1.180 grammi, “all’incirca come un sacco di zucchero”, spiega la nonna Helen Richardson ai donatori che tiene aggiornati sulle condizioni della bambina. “Non deve più portare la maschera per l’ ossigeno - scrive ancora la donna su gofundme.com -. Ha ancora i sondini nasali, ma riesce ad avere fino a due ore di autonomia senza il loro sostegno”. La neonata si trova tuttora nella struttura ospedaliera di Trento, e le sue condizioni, in continuo miglioramento, fanno ben sperare per le dimissioni, previste per il prossimo 14 marzo. Ma, visti i costanti progressi, potrebbero arrivare addirittura in anticipo.

