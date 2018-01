Lo fa ogni mese, senza la minima vergogna. E senza provare disgusto. D’altronde sono ‘’prodotti’’ del suo corpo. Ma insomma il suo gesto non può lasciare indifferenti anche perché, se Yazmina Jade, la 26enne australiana ex parrucchiera, ha questo ‘’rituale sacro’’ il motivo è proprio quello di smuovere le coscienze. E provocare. Ma cosa farà mai di tanto strano? La ragazza, che si autodefinisce una strega del sangue, ogni mese prende il suo sangue mestruale e se lo spalma in faccia. Mio dio. Perché? Lo fa perché vuole dimostrare a tutti che il sangue mestruale non è una cosa di cui vergognarsi. Per sottolineare i suoi intenti, la ragazza ha persino messo in rete il rituale sacro che fa ogni mese. Beh, certo, non lascia certo indifferenti… Ma Yazmina sa quel che fa: ‘’Questo rituale mi serve per riconnettermi con il mio corpo. Noi donne, per assecondare la società, proviamo vergogna per il nostro corpo quando abbiamo il ciclo. Voglio che ciò non accada più’’ ha detto. ‘’Ho deciso di spalmarmi il sangue in faccia e di assaggiarlo perché è una parte di me e io voglio conoscermi per intero’’. Avendo postato le sue foto con la faccia insanguinata, ha ricevuto moltissime critiche. Continua a leggere dopo la foto

Le hanno detto un po’ di tutto: da ‘’sei malata’’ a ‘’fatti curare’’. Ma lei non si cura troppo delle critiche. Perché quel gesto la appaga profondamente: ‘’Attraverso il rituale di pitturare la mia faccia col sangue mestruale – ha aggiunto – mi metto in connessione con il mio corpo, con le mie ossa, mi sento completa e piena di amore per me stessa come mai mi era capitato nella vita’’. Secondo la ex parrucchiera il ciclo mestruale è ancora visto come un tabù, nonostante viviamo in tempi moderni. Yazmina vuole che tutte le donne si sentano serene anche durante ‘’quei giorni’’. Non solo: secondo Yazmina i giorni del ciclo – che segue un ritmo naturale – siano magici. ‘’Hai bisogno di un bravo psicologo’’.

Le dicono i troll sul web. Ma anche ‘’sei malata’’, ‘’ma che schifo, non lo farò mai’’. Ma la ragazza non riceve solo critiche, c’è anche chi appoggia ciò che fa: ‘’Questo è incredibile: ne avevamo proprio bisogno’’ le scrivono le sue fan. ‘’Ci sono ancora troppi tabù riguardo il ciclo e io voglio solo che vengano superati: anche perché stiamo parlando di una cosa assolutamente naturale’’. L’invito è rivolto a tutte le donne affinché esplorino il loro corpo e non temano le critiche. ‘’Il sangue è energia creativa e vitale, se noi non sanguinassimo, non saremmo vivi…’’. In un certo senso ha perfettamente ragione.

