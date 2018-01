Ogni donna desidera essere sempre in forma, alcune più di altre, ma in generale tutte amano stare bene nel proprio corpo. Come si sa, la gravidanza per quanto sia un momento meraviglioso, per le più fissate può essere un problema. E così è stato anche per Emily Stark, una donna australiana che da anni è una vera e propria str di Instagram, dove viene considerata una guru del fitness. Dicevamo che per la 32enne la questione era importante, fino a quando però si è trovata a cambiare idea. Di recente Emily è diventata mamma della piccola Mia e il suo corpo si è radicalmente trasformato. Nel momento in cui era rimasta incinta, aveva dichiarato di voler fare il possibile per tornare in forma in poco tempo dopo il parto ma oggi ha completamente rivisto le sue priorità. Se fino a qualche mese fa non faceva altro che esibire il suo corpo da urlo sui social, oggi non perde occasione per mettere in mostra le piccole imperfezioni. È stata una foto in particolare ad aver attirato l'attenzione dei followers: Emily appare in biancheria intima con la bimba in braccio con una pancia ancora gonfia. Nella didascalia ha voluto spiegare per quale motivo dopo il parto ha rivoluzionato il suo modo di vedere. (continua dopo la foto)

Emily ha infatti spiegato: “Così tante persone mi hanno detto che sarei tornata in linea subito dopo aver partorito, come fanno molte altre donne in forma. Beh, questo non è assolutamente il mio caso! La mia gravidanza non è andata come pensavo, credevo che mi sarei allenata regolarmente per tutti i nove mesi, ma non è successo perché mi risultava difficile anche camminare per casa. So che dovrò fare un sacco di duro lavoro per tornare in forma e forte. So che posso farlo, ma non è questa la mia priorità in questo momento. Passare del tempo con mia figlia lo è. Amo il mio corpo proprio perché ha fatto crescere questa piccola, preziosa persona”. (continua dopo le foto)





Va detto che Emily ha avuto una gravidanza molto difficile e nel corso dei nove mesi inevitabilmente l'esercizio fisico è passato in secondo piano. Nonostante abbia qualche piccolo difetto, oggi è più felice che mai, anche perché quelli non sono difetti, ma il segno meraviglioso della vita che ha messo al mondo. Sta vivendo un momento magico della sua vita e la cosa che la rende più gioiosa è che la piccola è bellissima e sta bene. Il messaggio che vuole inviare a tutte le mamme è molto semplice: non è importante essere glamour e in forma a poche settimane dal parto, l'unica cosa che conta è che i propri figli stiano in salute.

Ti potrebbe interessare anche: “Farà girare la testa a tutti”. Isola dei Famosi: lei è Asia, la più hot del reality. Le sue foto sono finite persino su Playboy, ma sapete davvero chi è?