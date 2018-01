Una tragedia che sconvolge l'Italia: tre persone sono morte a Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, a causa di una intossicazione da monossido di carbonio della stufa. Si è trattato probabilmente di un malfunzionamento di una caldaia a metano che ha sprigionato le esalazioni di monossido. Luca Baroni. 47 anni si trovava in casa con il figlio Mattia di 19 anni e la sua compagna di Mariangela Mele di 44. Sono una famiglia molto conosciuta in paese, la donna si era trasferita da poco in località Molino e lavorava come parrucchiera a Gavi. Si è salvata la sorellina del ragazzo che in quel momento non si trovava in casa. L'allarme è scattato intorno alle 15 dopo che i famigliari hanno provato a contattare l'uomo e il figlio di lui senza successo. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta per entrare nell'appartamento ma il decesso potrebbe risalire alla scorsa notte. Sul posto con i vigili del fuoco stanno operando i carabinieri. E' intervenuto anche il 118. (Continua a leggere dopo la foto)

Vittima di un'intossicazione da monossido di carbonio anche una coppia di anziani coniugi a Dignano (Udine). Il monossido si è sprigionato probabilmente dagli apparecchi a gas con cui veniva riscaldata l'abitazione.

A trovare i corpi della coppia, riversi a terra, è stata questa mattina la figlia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine e i sanitari, i quali non hanno potuto fare altro che riscontrare la morte di entrambi. (Continua a leggere dopo la foto)

L'intossicazione da monossido di carbonio è un avvelenamento dell'organismo ad opera del monossido di carbonio, potenzialmente mortale. Il monossido di carbonio è una emotossina perché legandosi saldamente allo ione del ferro nell'emoglobina del sangue forma un complesso 205 volte più stabile di quello formato dall'ossigeno. La formazione di questo complesso fa sì che l'emoglobina sia stabilizzata nella forma di carbossiemoglobina (COHb) che, per le sue proprietà allosteriche, rilascia più difficilmente ossigeno ai tessuti. L'intossicazione da monossido di carbonio conduce a uno stato di incoscienza (il cervello riceve via via meno ossigeno) e quindi alla morte per anossia.

