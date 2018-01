Una vita d'inferno, trascorsa ad avere dolori fortissimi alla pancia. Così una donna britannica di 41 anni ha passato gli ultimi 6 anni. La cosa è iniziata con un lieve mal di stomaco. Chiaramente all'inizio non ha dato troppo peso a questo malessere, ma poi giorno dopo giorno, nonostante i medicinali, il male persisteva. Così alla fine si è decisa ad andare dal medico che, però, non ha dato troppo peso al fatto: "Signora avrà mangiato qualcosa che le ha fatto male", tutto qui e qualche analgesico in più. Ma la situazione era ben lontana dal migliorare. Così la donna ha deciso di approfondire, ma nonostante le ripetute visite nessun dottore capiva da cosa fossero causati quei dolori lancinanti. Vomito, diarrea e inappetenza l'avevano resa uno straccio al punto che la poveretta si era convinta di essere affetta da una grave malattia intestinale. Ma alla fine è uscita fuori la drammatica, e assurda verità. Dopo ulteriori analisi gli specialisti hanno scoperto che la causa dei forti dolori era da attribuire a dei pezzi di plastica delle bustine di ketchup che la donna aveva ingerito e che avevano perforato le pareti dell'intestino. (continua dopo la foto)

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano The Guardian, la paziente soffriva di forti dolori che persistevano anche per alcuni giorni e che avevano indotto i medici a credere che la signora soffrisse del morbo Crohn, una malattia infiammatoria cronica dell'apparato digerente. Nonostante le cure somministrate, la donna non avvertiva nessun miglioramento. Al contrario il suo addome era sempre più dolorante e la sua vita era fortemente influenzata da quel mistero sempre più invalidante. I medici del Heatherwood and Wexham Park Hospital, della città di Slough, hanno deciso pertanto che l'unico tentativo fosse sottoporre la paziente ad un intervento poiché la donna non rispondeva alle cure dei trattamenti standard.





A quel punto la sala operatoria ha aperto le sue porte, era per tutti l'unica soluzione percorribile. La donna piena di speranza si è sottoposta all'intervento e la scelta è stata effettivamente giusta. Cosí, mediante una laparoscopia, che consente di osservare la cavità addominale, i chirurghi hanno scoperto nell'organismo della donna due pezzi di plastica delle bustine di ketchup del noto brand Heinz. Dopo l'intervento, che ha liberato la signora dai lancinanti sintomi, la paziente ha affermato di non ricordare come e quando è riuscita a ingerirli.

Ti potrebbe interessare anche: “Sono sordo, quasi muto e il tumore al cervello…”. Michelle Hunziker di fronte a quella verità terribile. Dopo il dramma che ha rivoluzionato la sua vita, arriva una nuova batosta da parte di un uomo importante, ma la verità è ancora più terribile