Chiunque abbia un bambino sa benissimo che l’attenzione non è mai troppa. La responsabilità di una giovane vita è qualcosa che occupa ogni spazio della vita di una madre. Tralyn Crosby è una mamma di 35 anni di Lafourche Parish nello stato della Louisiana (Stati Uniti) e quello che le è accaduto è terribile, il giorno peggiore della sua vita è quello in cui ha ucciso suo figlio. È un dato di fatto, nei suoi ricordi resterò indelebile il momento in cui il suo piccolo Cai è morto per una sua distrazione e difficilmente potrà darsi pace. Erano le 21.40 di mercoledì quando Tralyn stava facendo retromarcia con la sua auto davanti alla propria abitazione, uno giorno come tanti in cui mai si sarebbe aspettata di vivere la sua tragedia più grande. Durante la manovra, senza che lei se ne rendesse conto, il bimbo di appena un anno, è uscito di soppiatto fuori casa per seguire la sua mamma sfuggendo al controllo del padre e dei due fratelli che erano in casa. Quando si è piazzato dietro la vettura della mamma la sua fine era segnata: è finito travolto sotto le ruote e la corsa precipitosa per portarlo all'ospedale di Ochsner St. Anne non è servita a nulla. (continua dopo la foto)

Tralyn dopo l’accaduto è rimasta completamente sotto choc. Penserà a come tutto sarebbe potuto essere diverso se avesse costantemente controllato gli specchietti retrovisori, se suo figlio non fosse stato lasciato incustodito, se qualcuno lo avesse visto e bloccato, se qualcuno l'avesse avvertita. Una sfilza infinita di "se" che andranno ogni volta a scagliarsi contro il ricordo vivo e incancellabile delle urla strazianti del suo piccolo negli ultimi momenti prima di morire travolto dall'auto che la sua mamma stava spostando in retromarcia. Un errore grave, uno sbaglio fatale quello della Crosby. Adesso, parenti e amici stanno manifestando il loro sostegno alla 35enne in questo difficile momento.





La Polizia, come riportato dal Daily Mail, crede che il minore abbia voluto seguire la mamma. Tralyn, dunque, non immaginava che lì fuori ci fosse il figlioletto. In casa, in quel momento, c'erano il marito e gli altri due figli. Non è stata infatti mossa ancora nessuna accusa nei confronti della signora Crosby, visto che il dramma è stato fortuito. Tutta la comunità della cittadina è stata sconvolta dalla tragedia e ha inondato la famiglia della donna di messaggi di sostegno. “Questa è una tragedia orribile per tutta la comunità - ha detto lo sceriffo Craig Webre - Il mio cuore va alla famiglia e prego che possano trovare la pace in un momento così difficile”. Webre ha anche specificato che non sono state formulate accuse contro la mamma di Cai, non essendoci dubbi che si sia trattato di una disgrazia.

