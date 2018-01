Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Stanno preoccupando e non poco nelle ultime ore le condizioni dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. Al centro del dibattito, prima alcune foto della ragazza, e poi diverse dichiarazioni dalla stessa rilasciate. Sui social e successivamente in un’intervista la stessa avrebbe ammesso di soffrire di disturbi alimentari e di stare passando un momento difficile. La notizia, ovviamente, si è diffusa a macchia d’olio sul web tanto che, uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne, ha voluto a suo modo esprimere vicinanza alla Dallari. Si tratta di Fabio Colloricchio, ex tronista, che con Valentina ha condiviso l’esperienza a Uomini e Donne. “Purtroppo quando si è esposti oltre ad avere il pro di essere seguiti c’è anche il contro di avere a che fare a volte con persone poco delicate” scrive Fabio sotto una foto postata ritraente lui e Valentina. (Continua a leggere dopo la foto)

“In questi anni ci siamo persi di vista” aggiunge poi lo stesso “So che adesso non stai passando un bellissimo periodo ma so per certo che la soluzione la troverai”. Un messaggio di affetto e stima che Colloricchio conclude scrivendo: “Ti conosco e sei forte … abrazo fuerte”. Dopo aver scritto la sua opinione sui social Valentina Dallari ha rilasciato un’intervista a un noto sito di gossip e spettacolo dove ha tirato fuori tutti i suoi scheletri nell’armadio. Stando a quanto dichiarato, la deejay soffre da tempo di disturbi alimentari ma, al momento, sta facendo di tutto per uscirne. (Continua a leggere dopo la foto)

Seguirà una cura in un certo specializzato e, con l’aiuto dei suoi genitori e del suo fidanzato, cercherà di superare a testa alta questo brutto periodo. Le continue polemiche non le hanno fatto di certo bene, tuttavia, le persone che le stanno vicino le stanno dando un grande aiuto.

Ti potrebbe interessare anche: ‘’Ormai ci sei… tu’’. È incinta! Clamorosa rivelazione: la chiacchieratissima ex dama di Uomini e donne aspetta un figlio da un uomo misterioso. È proprio lei a rivelare il suo stato interessante postando una foto del pancino in rete. I fan, che non sapevano neanche fosse impegnata, sono sconvolti. Roba succulenta…