Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

È caccia ai vincitori dichiarati a poche ore dall'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Uno già c'è. Secondo quanto riporta vocepinerolese.it si tratterebbe di Biagio Vita, 60enne, che ha acquistato il biglietto vincente del quarto premio da 1 milione di euro nella tabaccheria Gradin di via Trento. "Mi trovavo nel parcheggio della discoteca dove aiuto i ragazzi a trovare posto - si legge sul sito - Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ho guardato il numero ed era il mio. Ancora un po' mi prendeva un infarto". Il biglietto "lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo - ha detto ancora - e in effetti è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto: 'è tuo fanne, ciò che vuoi. Troppi soldi per me, non li voglio'. Lei è giovane io il mio tempo l'ho fatto". La sua storia, inutile dirlo sta già facendo il giro dei social commuovendo a destra e a manca. (Continua a leggere dopo la foto)

La Dea Bendata ha baciato soprattutto Milano e la Lombardia portando una pioggia di euro sulla regione. E' stato venduto a Milano presso un bar tabacchi della stazione di Domodossola (oggi chiuso) il biglietto del secondo premio da 2,5 milioni di euro: si tratta del tagliando P 245714. I biglietti vincenti sono stati resi noti nella tarda serata di ieri nel corso della trasmissione "I soliti ignoti", su Raiuno. Non solo. In Lombardia sono stati anche vinti nove premi di seconda fascia, da 50 mila euro. I biglietti vincenti di seconda categoria sono stati centrati a Milano, Bresso, Binasco (provincia di Milano), Bagnolo Mella e Desenzano (provincia di Brescia); Caronno Pertusella, Busto Arsizio e Somma Lombarda (provincia di Varese); Piubega (provincia di Mantova). (Continua a leggere dopo le foto)

Centottanta giorni, vale a dire sei mesi, è il lasso di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti, utile per reclamare i premi della Lotteria Italia. I vincitori debbono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento, poi, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il quale, viene sottolineato, può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Dal 2002, ricorda ancora Agipronews, sono stati 'dimenticatì premi della Lotteria Italia per un valore di oltre 27 milioni di euro.

Ti potrebbe interessare anche: Ricordate il comico di Zelig costretto a vivere in auto? Ecco che è successo adesso. Depresso, senza soldi e senza lavoro: come ritroviamo Marco Della Noce a 4 mesi da quel racconto che aveva commosso tutta Italia