Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Rob Hackett è un medico anestesista e in questi giorni è passato dall’essere considerato “lo scemo del villaggio” a “genio assoluto” in poco meno di qualche ora. Cosa ha fatto cambiare alle persone, così repentinamente, la considerazione che avevano avuto di lui? Beh, è un fatto semplice: si chiama “leggerezza”. Rob infatti ha avuto la bizzarra idea di farsi stampare, sulla cuffia che utilizza in sala operatoria, il proprio nome e la propria mansione; all'inizio i colleghi erano perplessi, ma alla fine l'insolita scelta di un medico anestesista australiano è diventata un vero e proprio modello da seguire. Ma percorriamo la vicenda sin dall’inizio. Rob lavora in diversi ospedali di Sydney ed è costretto a lavorare, in sala operatoria, con decine e decine di persone diverse. Ricordare nomi e mansioni, specialmente quando si deve operare d'urgenza e i volti sono quasi interamente coperti, risulta molto difficile ma l'affiatamento e la coordinazione delle varie equipe sono fondamentali in molti casi. (Continua dopo la foto)

Per questo motivo ha deciso di scrivere il proprio nome sulla cuffia e, col passare del tempo, molti suoi colleghi hanno seguito il suo esempio. La storia di Rob è stata raccontata anche dal Daily Mail. “Una volta in sala operatoria eravamo una ventina di persone, ci fu molta confusione tra i vari dipendenti dell'ospedale e ricordare i nomi di ognuno è assolutamente fondamentale” - ha spiegato il medico – “Questi piccoli accorgimenti possono migliorare la nostra sanità e far sì che il paziente si senta sempre al sicuro e in ottime mani”. Ora, anche al di fuori dei confini australiani, tra vari medici la rivoluzione di Rob si sta diffondendo, come dimostrano anche le tante foto che il medico riceve e posta sul proprio account Twitter. (Continua dopo le foto)





E pensare che all’inizio, nelle foto sui social e via discorrendo, tante le persone che non riuscivano a capire quella strana scritta sulla cuffia del medico. Inutile dirlo, qualcuno lo avrà persino additato come il solito “egocentrico” e “acchiappa-like”, ma appena si è scoperto il vero motivo, beh, nessuno ha avuto più il coraggio di giudicarlo. Chi è lo scemo del villaggio adesso?

Ti potrebbe anche interessare: “Parto no limits”. Choc in ospedale (e in tutta la città). A 42 anni entra in sala operatoria per dare alla luce il suo bambino, ma quello che viene fuori è da brivido. Il retroscena sulla vita di questa donna ha lasciato tutti allibiti: “Non si è regolata…”