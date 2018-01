Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Una storia davvero straziante quella di una ragazza di soli 21 anni, incinta. La sua morte, però, speriamo serva da insegnamento a molti altri giovani capendo quali rischi si corrono con determinate abitudini. Non rispondeva al cellulare ormai da ore e così a un certo punto il marito è tornato indietro verso casa, preoccupato dal fatto che la moglie 21enne, incinta all'ottavo mese potesse aver accusato un qualche malore. Arrivato sulla soglia di casa, ha sfondato la porta dell'abitazione ed è entrato alla ricerca della compagna, finendo per trovarla esanime nella vasca da bagno, folgorata dal suo telefono cellulare. La vicenda è accaduta domenica 31 dicembre a Saint-Martin-d'Hères, vicino a Grenoble, in Francia. Secondo quanto si apprende dalle notizie diffuse dai media locali, l'uomo si sarebbe brevemente allontanato da casa per fare alcune commissione e non avrebbe portato con sé le chiavi di casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Cercando al telefono la moglie con varie telefonate, all'ennesima chiamata senza risposta l'uomo ha deciso di correre a casa per capire che cosa le fosse successo. Arrivata a casa, ha suonato svariate volte il campanello non ricevendo alcun segnale di vita dall'interno dell'abitazione. Così, in preda al panico, l'uomo ha sfondato la porta ed è entrato in casa, trovando la moglie ormai morta, immersa nella vasca da bagno. Allertati immediatamente i soccorsi, per la donna non c'era più nulla fare: era morta sul colpo per arresto cardiaco. (Continua a leggere dopo le foto)

Secondo Le Dauphine Libere, la polizia ha avviato un'indagine per determinare le cause del decesso, ma l'ipotesi più accreditata al momento è che sia morta fulminata: il suo telefono cellulare, in carica, è stato ritrovato proprio accanto al cadavere e potrebbe essere stato un cortocircuito a scatenare la scossa mortale. Il marito è stato portato in ospedale per lo choc subìto e non è ancora stato ascoltato dagli investigatori.

