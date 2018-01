Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ogni persona potrebbe ritrovarsi a un certo punto a ricoprire il ruolo più difficile di tutti: essere genitori. Clint Edwards è un padre di tre figli, ha 34 anni e segue un blog dedicato ai genitori dal cuore leggero chiamato "No Idea What I’m Doing". Il padre di Edwards non era presente durante la sua infanzia, quindi quando arrivò il momento di avere la sua famiglia, si rese conto che non solo non sapeva cosa stesse facendo, ma che non aveva nessun esempio edificante da seguire. Così ha iniziato a frequentare le comunità di genitori online con il suo blog ed ha condiviso le sue storie per avere un dialogo, un confronto. Sul suo blog Edwards ammette: “Mi sto inventando come padre” e sembra che stia facendo un ottimo lavoro. Recentemente però, ha dovuto difendere su Facebook una sua scelta che ha ricevuto molti commenti negativi sia nel reale che nel virtuale. Dallo scorso febbraio Edwards e sua moglie, hanno iniziato ad usare il “guinzaglio” per la loro bambina di 3 anni, Aspen, quando si trovano nei posti pubblici affollati. (Continua a leggere dopo la foto)

La bambina, che suo padre definisce affettuosamente la sua “bambina selvaggia”, ha anche uno zainetto sulle spalle che contiene un cellulare per chiamare i suoi genitori in caso di bisogno. La piccola Aspen è molto curiosa e spesso si allontana per esplorare tutto ciò che cattura la sua attenzione. Così i suoi genitori hanno pensato a questa soluzione per non perderla mai di vista. Non hanno tutti i torti se considerate quanto facile sia perdere un bambino tra la folla. Il papà inizialmente cercava di tenerla in braccio, ma la bimba si dibatteva continuamente per scendere e rischiava di farsi male. Cosa accaduta per ben due volte. (Continua a leggere dopo le foto)

La coppia ha usato per la prima volta il guinzaglio con Aspen lo scorso febbraio quando la famiglia era in vacanza a Disney World. Edwards è stato costretto a postare la spiegazione della sua decisione su Facebook dopo aver ricevuto commenti sprezzanti e occhiatacce da altri genitori. “Proteggo la mia bambina e la mia serenità rispetto alla sua sicurezza” scrive Edwards. Edwards e sua moglie sperano che crescendo la bimba diventi meno vivace e ribelle. E per tutti i genitori che sono alla ricerca di un modo per mantenere i loro energici esploratori al sicuro negli spazi pubblici affollati, Edwards consiglia l’uso di una stringa di sicurezza: è la cosa giusta.

