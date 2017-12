Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Per tutti è già diventato l'"uomo del mistero", a causa delle strane circostanze in cui è stato ritrovato e per il fatto che finora nessuno si è fatto avanti per aiutarlo. La polizia di Londra sta tentando disperatamente di dare un nome e un volto ad un uomo che è rimasto vivo per miracolo dopo aver avuto un attacco di cuore nel giorno di Santo Stefano. Era lo scorso 26 dicembre quando ha accusato un malore mentre passeggiava all'esterno dell'ospedale universitario di Londra. Scotland Yard ha così diffuso su tutti i media locali e internazionali una sua immagine affinché la famiglia e gli amici possano riconoscerlo e trascorrere con lui la fine delle feste natalizie. L'uomo, dalla pelle chiara e di origine asiatica, è stato messo in coma farmacologico e non è ancora fuori pericolo di vita. Anzi, le sue condizioni sono stabili ma molto gravi.

Un portavoce della polizia metropolitana ha sottolineato come "il misterioso paziente abbia bisogno dei suoi cari per poter affrontare la degenza, per cui chiunque lo riconosca è pregato di avvertire la famiglia o anche dei conoscenti". Gli agenti, tuttavia, non escludono che possa trattarsi di un senzatetto, dal momento che non è stata denunciata alcuna scomparsa dal giorno di Santo Stefano ad oggi.

Sono situazioni molto delicate e le prossime ore saranno decisive, con la speranza che qualcuno riuscirà a individuare l'uomo e arrivare in suo soccorso. Non è affatto bello passare un fine anno così, in ospedale e in quelle condizioni.

