Orrore in sala parto. Il medico ha, per errore, staccato la testa di un bimbo prematuro che era rimasta incastrata durante il parto, lo riporta il Mirror. Ovviamente è stato un incidente ma la mamma del piccolo è profondamente choc e non riesce a superare l’ansia di quel momento terrificante. In pratica il medico, che era lì per aiutare il piccolo a venire al mondo, gli ha in realtà staccato la testa la quale poi, è uscita dall’utero della donna in modo naturale, insieme alla placenta. E così la futura mamma e il futuro papà che erano entrati in sala parto pieni di speranze e gioie, certi che sarebbero usciti da lì in tre, ora si ritrovano in due e con una storia terribile da dimenticare. I due genitori, ancora devastati dall’accaduto, hanno poi fatto causa all’ospedale per negligenza. Ma nulla sarà in grado di restituire loro la cosa più importante che non potranno avere mai più indietro. Reina Natalia Valazquez, 30 anni, era incinta di 22 settimane quando è entrata in travaglio prematuramente il 18 dicembre 2017. Si preparava a vivere il primo Natale da mamma insieme a tutta la sua famiglia, a Salvador Mazza, in Argentina. Continua a leggere dopo la foto

Quando è entrata in travaglio, è stata portata da un’ambulanza all’ospedale Juan Domingo Peron di Tartagal, dove un team di medici ha deciso che il bambino doveva venire alla luce con parto naturale. Ma il bimbo era podalico e il corpo è uscito prima della testa la quale è rimasta incastrata nella cervice, secondo quanto hanno fatto sapere dall’ospedale. La donna, che è di Buenos Aires, ha detto che il marito era uscito a comprare dei pannolini e, quando è tornato, ha visto uno dei medici che teneva in mano il corpo senza testa del loro bambino. ‘’Al momento del parto non sapevamo se fosse stato il ginecologo o l’ostetrica a tirare così tanto da dividere la testa dal corpo’’ ha detto la donna. Il direttore dell’ospedale Jose Fernandez ha detto al sito InformateSalta che i medici si sono opposti al cesareo visto che quando è arrivata in ospedale, la donna aveva già una dilatazione di 11 centimetri.

‘’Il bimbo era ancora in posizione podalica, per questo il corpo è uscito prima della testa. Quando è arrivato il turno della testa, c’è stato uno spasmo della cervice che ha compresso il collo del piccolo. L’ostetrica ha chiamato un altro medico che ha provato a fare una manovra per liberare la testa ma non ha funzionato e il piccolo è stato decapitato. E la testa è rimasta dentro’’. Dopo l’orribile incidente, i medici hanno proposto di fare un cesareo per rimuovere la testa ma quella è uscita da sola, naturalmente insieme alla placenta. Il piccolo è stato poi consegnato ai genitori dentro una bara bianca. I genitori, ovviamente, sono devastati. Ora partirà un’indagine per stabilire come siano andate davvero le cose e chi sia il responsabile.

