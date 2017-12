Mettetevi comodi perché quella che stiamo per raccontarvi più che una storia sembra una favola. Con la differenza che gli eventi descritti sono veramente accaduti. A riportare questo scherzo del destino è il Daily Mail, che ha raccolto la testimonianza diretta dei protagonisti. Si chiamano Heidi ed Ed Savitt. Hanno entrambi 26 anni e oggi sono marito e moglie e solo poco prima delle nozze hanno scoperto che quella che pareva una banalità comune a molte coppie, ovvero un incontro casuale tra un ragazzo e una ragazza che poi si innamorano e si sposano, in realtà era già avvenuta anni e anni prima. Talmente tanti che sia Heidi sia Ed ne avevano perso memoria. Ma è necessario raccontare i fatti dal principio, quindi partiamo dal 2011 quando i nostri si conoscono all'università. Una chiacchierata tira l'altra, alla prima uscita segue la seconda e così via e in breve tempo Heidi ed Ed diventano insperabili. Una coppia, senza troppi giri di parole. Stanno insieme per 4 anni prima di organizzare la tradizionale cena per far incontrare le rispettive famiglie ed è in quell'occasione che le loro rispettive mamme hanno un flash. (Continua dopo la foto)

A quella cena, quando si sono viste, le madri dei due fidanzatini si sono rese conto non solo che Heidi ed Ed si erano già conosciuti in passato ma anche che da bambini erano stati "fidanzati". Fiona Savitt, la mamma di Ed, aveva infatti raccontato alla madre di Heidi, Kay Parker, della loro passione per le vacanze in barca a vela, scoprendo che quello era un hobby condiviso. Poi, sempre nel corso della cena, è venuto fuori che da bambina Heidi aveva "un fidanzatino delle vacanze" che si chiamava Ed e che aveva sei anni. Insieme avevano giocato e si erano tenuti per mano per gran parte delle vacanze. Sulle prime tutti hanno pensato che fosse una strana coincidenza, quindi la conversazione è stata chiusa rapidamente. (Continua dopo le foto)

Tornate a casa, però, Fiona e Kay hanno cercato tra i vecchi album di famiglia e hanno ritrovato quelle vecchie foto che risalivano ormai a vent'anni prima. Dopo circa 2 settimane dalla cena, dunque, hanno mostrato quelle fotografie scattate nel 1997 durante una vacanza in Turchia ai figli e sì, quei ragazzini erano proprio Ed e Heidi. "Ho iniziato a urlare, era irreale – ha raccontato Kay - Nessuno di noi si ricordava che Heidi e Ed si erano conosciuti prima dell'università. Ma durante quella vacanza di due settimane avevano passato moltissimo tempo insieme". E Fiona: "Quando Kay mi ha mandato la foto di un ragazzino di nome Ed, ho urlato 'oh mio Dio, quello è Ed!'. È stato incredibile. Lo abbiamo spedito a tutti i nostri familiari e amici e tutti erano stupiti. I telefoni non smettevano di squillare". "Non credevo nel destino prima di scoprirlo, ma non c'è discussione. Siamo chiaramente destinati a stare insieme!", ha detto Heidi al Daily Mail.

