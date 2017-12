È stata beatificata nel 2010. La soprannominarono “Luce” per il suo sorriso. Una delle Sante più giovani e amate della Chiesa cattolica, beatificata nel 2010, Chiara Badano morì per un tumore il 7 ottobre 1990 a 19 anni pronunciando queste parole: "Mamma sii felice, perché io lo sono. Ciao!", a coronamento di una sofferenza vissuta nella luce radiosa e consolante della fede. Chiara nasce a Sassello, in provincia di Savona, dopo undici anni di attesa dei suoi genitori, Maria Teresa Caviglia e Ruggero Badano. È il 29 ottobre 1971. Cresce nella vivacità e nell’intelligenza, è simpatica e trainante, è leader, ma non lo lascia apparire, perché mette sempre in risalto gli altri. Poi avviene un incontro importante, è in terza elementare quando conosce il Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich. Entra così fra le Gen (Generazione nuova). "Io non devo dire di Gesù, ma devo dare Gesù con il mio comportamento". Alla fine della quinta ginnasio Chiara appare pallida, sorride meno, è stanca. Nell’estate, durante una partita di tennis sente un lancinante dolore alla spalla. (Continua a leggere dopo la foto)

Medici, ospedali… e la Tac. Chiara ha un cancro maligno: "processo neoplastico di derivazione costale (7ª di sinistra) con invasione dei tessuti molli adiacenti". Affetta dunque da un tumore osseo di quarto grado, il più grave. Ha 17 anni. Inizia il pellegrinaggio negli ospedali di Torino, una vera e propria via crucis. Deve subire un intervento e prima di entrare nella sala operatoria dice alla mamma:"Se dovessi morire, celebrate una bella messa e di’ ai Gen che cantino forte". Si sottopone alla chemioterapia e alle sedute di radioterapia, affrontando tutto come identificazione con i dolori di Cristo. Si abbandona e allora la malattia diventa per lei fatto marginale, vivendolo in Gesù. "Sono sempre stato impressionato", ha raccontato a Maria Grazia Magrini il dottor Brach, "dalla forza di accettazione della malattia da parte di Chiara e dei suoi familiari. Lei conosceva la gravità del male che l’aveva colpita e fui io stesso a spiegarle quanto fosse grave la sua situazione, e che quindi avrebbe incontrato crisi di vomito, avrebbe perso i capelli e sarebbe andata incontro ad infezioni, emorragie ed altre conseguenze". (Continua a leggere dopo le foto)

Eppure, accanto a lei, parenti e amici continuano a respirare aria di festa. Chiacchiera volentieri, gioca, scherza. Non c’è odore di malattia, né di prossima morte. La vita continua a fuoriuscire da lei e gli altri si abbeverano a questa straordinaria fonte. Nessun risultato, nessun miglioramento. La malattia avanza nell’impotenza sanitaria. Chiara predispone tutto per il suo prossimo funerale, che chiama la sua messa, le sue nozze con Gesù. Dovrà essere lavata con l’acqua, segno di purificazione e pettinata in modo molto giovanile e chiede alla mamma di non piangere perché "quando in cielo arriva una ragazza di diciotto anni, si fa festa!". Il suo vestito da sposa lo vuole bianco, lungo, semplice, con una fascia rosa in vita. La sua amica del cuore, Chicca, lo prova di fronte a lei: le piace molto, è semplice come lo desiderava. Chiara Luce muore alle 4,10 del 7 ottobre 1990, festa della beata Vergine Maria del Rosario. Ma la luce del suo incantevole sguardo non si spegnerà perché i suoi occhi saranno donati a due ragazzi. Dichiarata venerabile il 3 luglio 2008, è stata proclamata beata il 25 settembre 2010.

