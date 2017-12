Un mistero lungo 20 anni. Era il giorno di Natale del 1996 quando la piccola JonBenét Patricia Ramsey fu trovata morta all'età di sei anni nella cantina di casa, quasi otto ore dopo la denuncia di scomparsa. Sul corpo c'erano fratture e segni di molestie sessuali; la bimba era stata colpita alla testa e poi strangolata. Inizialmente le forze dell'ordine del Colorado sospettarono dell'omicidio i genitori o il fratello (quest'ultimo avrebbe agito per gelosia verso la sorellina, coccolatissima per il suo status di reginetta, e i genitori avrebbero coperto il suo coinvolgimento). Tuttavia, la famiglia è stata parzialmente scagionata nel 2003, quando il DNAprelevato dai vestiti della vittima suggerì la loro estraneità ai fatti. Il proscioglimento avvenne nel luglio 2008 per mancanza di prove. Nel febbraio 2009, il Dipartimento di Polizia di Boulder ha chiesto al procuratore distrettuale di riaprire l'inchiesta. I mezzi di comunicazione si sono spesso concentrati sulla partecipazione di JonBénet a concorsi di bellezza per bambini, sull'agiatezza economica dei genitori e sugli elementi insoliti del caso. (Continua dopo la foto)



Spesso è stata criticata la gestione complessiva dell'indagine da parte della polizia. Diverse cause per diffamazione sono state depositate contro gli organi d'informazione da parte dei familiari di JonBénet e dei loro amici. Il caso, che rimane tuttora irrisolto, continua a generare interesse pubblico e dei media. Il giorno di Natale del 1996 i Ramsey (John, Patsy, Burke e JonBenét) si recarono ad una festa a casa di amici, una delle numerose occasioni mondane cui la famiglia - tra le più in vista nella città di Boulder - partecipava nel periodo natalizio. La famiglia fece rientro nella loro casa al numero 755 di 15th Street attorno alle 22:00 e i bambini vennero mandati subito a letto. (Continua dopo le foto)

Mentre Patsy e John preparavano i bagagli in vista della partenza - programmata per il giorno successivo - nel Michigan. In seguito, Patsy Ramsey dichiarerà di non essere stata entusiasta alla prospettiva del viaggio, in quanto reduce da un pesante ciclo di chemioterapia cui si era sottoposta per curare una forma particolarmente aggressiva di cancro alle ovaie che le era stato diagnosticato nel 1993. La loro casa, del valore complessivo di 500.000 dollari, era composta da 15 stanze, tre piani più un seminterrato. All'ultimo piano c'era la stanza dei coniugi Ramsey, a cui erano annesse due stanze per il guardaroba, una per ciascuno.Al secondo piano c'erano le camere dei bambini, la “stanza dei giochi” e una camera per gli ospiti.Al pianoterra c'era una grande cucina e quattro stanze: due da pranzo, una formale e una per abbellire, un salotto e uno studio.Nel seminterrato c'erano la cantina, una stanza adibita a palestra, la lavanderia e altre stanze di servizio. I tre piani della casa erano in comunicazione tra loro mediante delle scale normali e tramite una scala a chiocciola, che veniva sempre utilizzata da Patsy per scendere in cucina la mattina quando si alzava. In seguito, alcuni vicini testimonieranno di aver sentito l'urlo di un bambino la notte tra il 25 e il 26, ma i familiari dichiareranno di non aver notato nulla di strano che suggerisse la presenza di un intruso in casa.

