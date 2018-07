“Tutto falso”. Roberto Saviano, dopo giorni di feroce polemica arriva la verità

Inutile negare che negli ultimi giorni uno dei nomi più gettonati in rete sia stato proprio il suo, quello di Roberto Saviano, protagonista di una recente e velenosissima polemica con il ministro dell'Interno Matteo Salvini con tanto di querela da parte del leader leghista nei confronti dello scrittore. Quello che però probabilmente in pochi sanno è che negli ultimi giorni un finto profilo Facebook, con il nome di Lara Pedroni, ha lanciato in rete a più riprese dei meme molto condivisi contenenti però notizie false sullo stesso Saviano, la deputata Laura Boldrini, l'ex ministra dell'Integrazione Cécile Kyenge e il senatore ed ex segretario del PD Matteo Renzi. Sembra che quella su Saviano, in particolare, sia circolata parecchio, attirando più di 20mila condivisioni. Un account che è stato poi cancellato, sparendo per sempre dall'etere italiano, ma solo dopo aver accesso un bel numero di focolai di polemica contro questi tre personaggi. (Continua a leggere dopo la foto)

Come ricostruito da David Puente sul suo blog di debunking, il metodo che ha utilizzato è lo stesso di molte altre operazioni simili: il 19 luglio l'account di Lara Pedroni ha creato una notizia falsa – una finta dichiarazione in cui Saviano insultava i terremotati – e poi l'ha postata in gruppi Facebook dove sarebbe stata facilmente creduta e condivisa: tra i tanti, le pagine "AMICI della RUSSIA di PUTIN ДРУЗЬЯ России Путина", "Salvini Premier", "Vogliamo il Movimento 5 Stelle al governo". (Continua a leggere dopo la foto)

Il virgolettato attribuito a Saviano era questo: "Sinceramente preferisco salvare i rifugiati e i miei fratelli clandestini, che aiutare qualche terremotato italiano piagnucolone e viziato". Secondo il post di Pedroni, Saviano avrebbe detto la frase durante una puntata di Che tempo che fa, questa. Saviano non ha naturalmente mai detto niente del genere ma in molti, senza andare a verificare la correttezza dell'informazione, hanno tratto spunto dal post per insulti a valanga contro lo scrittore. (Continua a leggere dopo la foto)

Il virgolettato falso attribuito a Laura Boldrini il 19 luglio era invece: "Non esistono italiani in difficoltà, ma solo gente a cui piace lamentarsi invece di rimboccarsi le maniche e andare a lavorare". Di Renzi erano invece state riportate queste parole, mai pronunciate in realtà: "Gli italiani storicamente sono un popolo di egoisti, dovremmo essere orgogliosi di ospitare i richiedenti asilo perché sono persone migliori di noi".

