“Oltre 600 voli cancellati”. Caos Ryanair. E problemi alle vacanze degli italiani

L'estate è ormai arrivata a pieno titolo, accompagnata dal solito, terribile carico di afa e caldo insostenibile, con le temperature che dopo aver conosciuto un momentaneo rallentamento a causa del maltempo sono subito schizzate di nuovo verso l'alto. Il periodo ideale, insomma, per mettere mano ai risparmi e lanciarsi in un bel viaggio verso mete esotiche, in riva a spiagge che sembrano uscite da una cartolina o verso vette innevate dove respirare un po' d'aria fresca. Attenzione, però, a quello che sta succedendo proprio in questi giorni sul fronte dei voli e in particolar modo a quanto annunciato di recente dalla nota compagnia aerea low cost Ryanair, che ha già parlato di aver provveduto alla cancellazione di 600 voli per mercoledì e giovedì della settimana prossima (25 e 26 luglio). Una notizia che ovviamente ha subito fatto il giro dei social italiani, accolta per niente bene dagli utenti. (Continua a leggere dopo la foto)

A causare l'imprevisto, che potrebbe scombinare non poco i piani di chi si prepara a partire, uno sciopero del personale di cabina. A rischio così ci sono le partenze per le vacanze per migliaia di persone che avevano scelto l'aereo. Circa 50mila passeggeri verranno colpiti dalla cancellazione, ha detto la compagnia su Twitter, specificando che tutti verranno avvertiti via mail o sms e potranno ottenere un altro volo o il risarcimento del biglietto. (Continua a leggere dopo la foto)

Le cancellazioni riguardano ognuno dei due giorni 200 voli da e per la Spagna, 50 da e per il Portogallo, 50 da e per il Belgio e rappresentano il 12% dei voli in Europa della compagnia irlandese. Il personale di Ryanair chiede maggiori stipendi e migliori condizioni di lavoro. Venerdì e martedì della settimana successiva lo sciopero coinvolgerà i piloti. Nell'annunciare le cancellazioni, la compagnia parla di sciopero ingiustificato che servirà solo a rovinare le vacanze delle famiglie e favorire la concorrenza. (Continua a leggere dopo la foto)

Tanti gli utenti che si sono subito scagliati contro la compagnia area, considerata più del personale nella maggior parte dei casi come la vera responsabile dell'accaduto. Qualcuno ha provato a prenderla con ironia, senza abbandonarsi al turpiloquio: "Altro che il capo a lavoro, gli impegni, gli infortuni o il maltempo: il vero nemico delle vacanze, come sempre, si conferma Ryanair".

