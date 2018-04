È sicuramente famosi per i suoi giudizi e le sue posizioni e anche per il suo modo dire ciò che pensa, Ma Vittorio Feltri questa volta ha superato se stesso e si è lasciato sfuggire un commento pesantissimo che ovviamente non è passato inosservato. Cosa ha fatto? Il giornalista si è reso protagonista di un siparietto degno di lui nel corso del programma preserale della Rai Quelli dopo il Tg. Il tema del dibattito sono le famose foto di Elisa Isoardi che stira le camicie di Matteo Salvini che tanto hanno fatto discutere, facendo sollevare le femministe di tutto il mondo. Vabbè non proprio così, ma diciamo che il mondo social sue queste foto ha ricamato a rotta di collo con polemiche di ogni tipo. Oltre al fatto che effettivamente il mondo femminile non ha particolarmente apprezzato l’immagine trasmessa dalla conduttrice televisiva. In ogni caso, la padrona di casa Mia Ceran ha chiesto a Feltri cosa pensa del ruolo della donna è arrivata una risposta abbastanza salace, scarsamente popolare, politicamente scorretta che in sostanza non è piaciuta proprio nessuno. (continua dopo la foto)

“Io penso che il ruolo della donna nel cuore di ogni uomo, compreso il sottoscritto, sia quello di rompere il meno possibile le balle”. Questo il ‘Feltri pensiero’. Ma non si è certo fermato qui. Quando Luca Bizzarri gli ha chiesto se il ruolo della donna si limiti solo a questo, Feltri ha precisato: "È il ruolo fondamentale, poi il resto viene da se". La puntata di Quelli che dopo il Tg, è proseguita su questo tenore colloquiale, con Kessisoglu che ha domandato a Feltri se le camicie se le sia mai stirato da sé: “No, io ho avuto sempre avuto la possibilità di farmele stirare, mia moglie non ha voglia di stirarle e le fa stirare da una signora che viene a casa nostra e qualche volta devo dire che sono stirate bene”. Un vero gentiluomo che apprezza gli sforzi dei lavoratori.





Il giornalista ha detto di essere dal clamore suscitato dalla notizia della Isoardi: "Non vedo cosa ci sia di strano in una donna che stira una camicia". Poi, interrogato sul tema, regala il racconto di una abituale giornata di spese con sua moglie: "Normalmente mia moglie le spese le fa il giovedì mentre io sono a Milano. Qualche volta però capita che possa mancare qualcosa, allora prima andiamo dal parrucchiere, dove lei si fa la permanente e sono io che l'aspetto fuori rompendomi le scatole per mezz'ora in attesa dei ricciolini. Quando poi lei torna magari andiamo al supermercato e nei dieci minuti di attesa io naturalmente sbuffo. Quando lei torna in macchina di solito è accompagnata da un bel giovanottone nero che spinge il carrello, al quale io do un euro o due, lo ringrazio e gli faccio tanti auguri di buona permanenza, perché fin tanto che c'è lui non scocciano me".

