Se servivano ulteriori prove per una conferma definitiva, probabilmente sono arrivate. Che tra Paolo Bonolis e Barbara D'Urso non corra buon sangue, infatti, pare ormai cosa assodata. L'uno protagonista da sempre di giochi e quiz e programmi scanzonati e sopra le righe, sempre affiancato dal fedelissimo Luca Laurenti, l'altra famosa per i contenitori di infotainment targati Mediaset di cui è al timone, legata indissolubilmente ai nomi di Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Bonolis continua a fare ottimi ascolti con Avanti un Altro, il programma di punta nell'orario preserale proprio su Canale 5, la seconda è invece la vera regina degli ascolti del quinto canale, con un share spesso superiore alle trasmissioni rivali in onda in contemporanea sulla Rai. Eppure le cose tra loro non vanno affatto per il verso giusto e parlare di un'amicizia pare francamente molto, molto azzardato. Un ennesimo indizio in questo senso è arrivato dallo stesso Bonolis, che alla collega ha riservato parole tutt'altro che dolci, non sfuggite ovviamente agli spettatori più attenti.

Se la D'Urso nel corso degli anni non si è mai pronunciata sul rapporto con il presentatore, al contrario Bonolis non ne ha certo fatto mistero del suo pensiero personale lanciando frecciatine al vetriolo verso la conduttrice. Già in passato il conduttore di Aventi un Altro aveva sottolineato come, nonostante il quiz venisse subito dopo Pomeriggio 5, la D'Urso non avesse mai annunciato il programma: "Grazie che ogni sera ci lanci dalla tua trasmissione e dici che dopo veniamo noi. Grazie mille. Proprio carina sempre gentile",aveva dichiarato ironico Paolo Bonolis tempo fa. Un siparietto che lasciava facilmente intuire un certo livore nei confronti dell'ex moglie di Michele Carfora.

Ieri sera il conduttore ha voluto riprendere l'argomento in mano per lanciare un'altra frecciatina verso la conduttrice. Mentre Luca Laurenti si dilettava in un'imitazione della Carmelita nazionale, Bonolis ha spiegato al pubblico e al concorrente di chi si trattasse con alcune parole non proprio carine nei suoi confronti: "Si tratta di Barbara d'Urso: lei ci segue sempre e soprattutto con grande entusiasmo ricorda ogni giorno l'appuntamento con Avanti un altro nei suoi programmi… Vabbè lasciamo stare…". Più chiari di così, insomma, si muore. Chiaro che i rapporti non siano affatto dei migliori. Risponderà la diretta interessata alle accuse? Non resta che attendere la prossima puntata dei rispettivi show.

