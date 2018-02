"Ho avuto un cancro, ho fatto radio e chemio. Il 6 febbraio le ho finite, ma non lo sapeva nessuno". Con queste parole, pronunciate in diretta a Le Iene, Nadia Toffa aveva commosso l'Italia, raccontando la sua battaglia contro la malattia con le lacrime agli occhi e raccogliendo applausi e incoraggiamenti virtuali da vip, colleghi, politici e utenti qualunque. Non tutti, però, sembrano aver gradito l'intervento della giornalista. In particolare Filippo Facci, che in un articolo pubblicato da Libero Quotidiano ha voluto dire la sua senza troppi giri di parole: "Il 'caso Nadia Toffa' mi ha suscitato un moto di ripulsa, e non tanto perché lei ha dimostrato una clamorosa faccia tosta - quella ce l'ha, amen - ma essenzialmente perché penso che conduca a una banalizzazione dei malati di tumore e nondimeno, com' è sua abitudine, a un messaggio distorto su questo tema. C' è qualcosa che proprio non ho capito tecnicamente. Lo dico dopo aver letto molti sinceri messaggi che si complimentavano con lei". Parole che ovviamente non sono passate inosservate. (Continua a leggere dopo la foto)

A Facci non è infatti andato giù l'aver sentito parlare di "coraggio" di fronte alla condivisione di una malattia ormai alle spalle: "Che cosa ha condiviso, Nadia Toffa? Non una malattia, ma una celerrima avvenuta guarigione. Nei mesi in cui è stata in cura (pochi, un paio) non ha condiviso una parola, mi risulta. Due mesi per accorgersi di avere un tumore, asportarlo interamente, fare una chemio e radioterapia solo preventive (ci fosse qualche cellula ancora in giro) e poi tornare in onda: come se - eccolo il messaggio - il cancro fosse questa cosa qui, due mesi e una parrucca e via, 'non siamo malati, siamo guerrieri, chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco'. Ora, lo dico col massimo rispetto per Nadia Toffa ma anche per la storia della mia famiglia, decimata dai tumori: il cancro non è questa specie di rapido pacchetto ospedaliero". (Continua a leggere dopo le foto)

Facci, che ha definito la Toffa una "pessima giornalista (che poi non è una giornalista: nell'albo non compare, e comunque la trasmissione Le Iene non è una testata giornalistica, anche se lo meriterebbe)" conclude poi spiegando: "Il problema è chi non ha avuto il formidabile culo che ha avuto Nadia Toffa, il problema è chi le chemio e le radioterapie e le recidive le vive da anni. E si nasconde come la Toffa ha fatto solo per due mesi. Ma costui vede e capisce, guardando la tv, che le conduttrici televisive si beccano i tumori e ne guariscono nell'arco di due mesi. Coraggio, bambini paralizzati in un letto da anni: potete farcela, guardate me. Il cancro, e che sarà mai".

