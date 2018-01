Periodo no per Flavio Briatore che lo scorso dicembre ha ufficializzato la fine del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Una storia finita, secondo il settimanale Nuovo, dopo che Elisabetta avrebbe trovato messaggi di una collaboratrice sul telefono del marito. "L'idillio – fa sapere la rivista Nuovo1 – è arrivato al capolinea, come vi avevamo anticipato quest'estate. Da tempo si mormorava e alla fine Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. La separazione è consensuale ma nessuno dei due ha spiegato i motivi dell'addio". Non solo: "Secondo i beninformati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati i messaggi hot sul telefonino di Flavio inviati a una sua collaboratrice". Nel frattempo, però, Chi ha beccato lei con un altro che subito è stato indicato come la nuova fiamma. Ricordiamo, comunque, che è da un anno che Dagospia parla di “strani” avvistamenti della Gregoraci a Parma. Scriveva Dandolo a febbraio 2017. (Continua dopo la foto)

“Dopo l’amicizia con il calciatore Higuain ai tempi del Napoli, da circa due anni l’ex signora Briatore pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano attivo nel settore dei cosmetici”. Sempre Dandolo fece sapere del contratto prematrimoniale che lui le fece firmare: “Nel contratto inviatole dal futuro consorte, secondo i bene informati, ci sarebbero state due clausole: in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit e in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con la consorte, all’affidamento”. Nathan Falco con cui Flavio Briatore trascorre moltissimo tempo anche se parte dei followers sono insorti contro di lui giudicando il suo comportamento irresponsabile.

Nell'occhio del ciclone un video postato su Instagram, che vede Briatore sfidare in una spericolata gara di velocità su quad il figlio di 7 anni. I due corrono su una spiaggia del Kenya ma senza casco. Dopo la pioggia di critiche, l'imprenditore in un primo momento ha risposto: "Eravamo su una spiaggia deserta.. ma voi che vita vivete sempre a fare i perfettini, questo sì questo no sempre a sentenziare.. io mi diverto alla faccia vostra". Alla fine però, al culmine di un dibattito con chi gli faceva notare il rischio a cui aveva esposto il figlio, Briatore ha fatto un passo indietro: "Avete ragione, da ora in poi metterò il casco a mio figlio".

