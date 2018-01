Un botta e risposta decisamente sopra le righe e che gli utenti non potevano certo non notare, quello andato in scena tra due nomi illustri della nostra musica in queste ore. Morgan attacca e Ermal Meta risponde. All'origine della bagarre virtuale esplosa nelle ultime ore sui social tra i due cantautori è il commento rilasciato lunedì sera da Morgan durante la trasmissione di Red Ronnie 'Barone rosso'. L'ex giudice di 'X Factor', contestando l'espulsione da Sanremo, aveva polemizzato sulla scelta dei concorrenti scagliandosi proprio contro il cantante albanese: "Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone". Una critica che non è passata inosservata al diretto interessato che ha subito ribattuto via social. "Caro Morgan - ha scritto Ermal su Twitter - anni fa in un'intervista dicesti 'se non amo l'uomo, non amo l'artista'. Spero che tu sia orgoglioso dell'uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose". Tutto finito? Neanche per sogno. Le cose tra i due sono infatti andate avanti ancora per un po'. (Continua a leggere dopo la foto)

Il tweet di Ermal Meta, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Festival, non è infatti servito a mettere la parola fine al siparietto dai toni particolarmente piccati. Anzi, lo stesso Morgan ha deciso di tornare a dire la sua di lì a poco, non mancando di rincarare la dose alla prima occasione. "Brillante replica quella di @MetaErmal devo dire. Non capisco come faccia però a non intendersi di merda visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente - ribatte l'ex leader dei Bluvertigo su Twitter - Inoltre andrà a #Sanremo con @FabrizioMoroOff". Un altro affondo che ancora una volta ha spinto il diretto interessato a reagire a sua volta. (Continua a leggere dopo la foto)

Di fronte a una seconda provocazione, infatti, Ermal ha deciso di dire ancora la sua, contrattaccando e rispondendo a Morgan per le rime. "Che tristezza Marco - ha infatti commentato l'artista su Twitter - Il primo viaggio che ho fatto appena ho preso la patente era per venire ad un tuo concerto. Che amarezza. Basta con queste cazzate - conclude - non sperperare il tuo immenso patrimonio musicale. Pubblica un disco e lasciaci tutti senza parole. Io almeno ti aspetto ancora".

