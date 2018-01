Una morte che ha lasciato un vuoto in tantissimi fan, quelli che lo avevano eletto come uno dei simboli per eccellenza di quella comicità toscana che fa da sempre parte della tradizione teatrale e cinematografica del nostro paese. La scomparsa di Novello Novelli ha fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo il cordoglio di tanti appassionati che hanno voluto ricordare l'attore, impresso nell'immaginario collettivo per la sua ironia immancabile e per le occhiaie sempre marcate in volto, e dei colleghi con i quali aveva condiviso il set. Novelli era considerato uno dei massimi esponenti dell'arte comica della sua regione, insieme ai vari Nuti, Alessandro Benvenuti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Carlo Conti, alcuni dei quali hanno reso pubblica la notizia del decesso del collega. In molti hanno voluto così ricordare proprio in queste ore la sua figura anche se, purtroppo, anche in un momento così toccante non sono mancate le polemiche. Tutta colpa proprio di un post che voleva essere un ricordo di Novelli e che invece ha dato adito a uno scambio al vetriolo che non è passato inosservato sui social network italiani. (Continua a leggere dopo la foto)

A iniziare la querelle è stato Carlo Conti, che una volta appresa la notizia della scomparsa del collega ha voluto lanciare in rete un messaggio in cui scriveva: "Ciao Novello. Amico delle nostre 'feste in casa' al Manila e in tanti altri locali toscani". Una frase apparsa su Instagram e alla quale ha fatto seguito poco dopo un post analogo, stavolta su Facebook, da parte di Pieraccioni, che si è limitato a un sintetico ma efficace "Ciao Novello". Una vicinanza virtuale che però la figlia di Novelli, Grazia, pare non aver affatto gradito, accusando i due illustri colleghi di una notevole dose di ipocrisia rispondendo ai loro commenti senza troppi giri di parole, con una frase diretta che li chiama in causa entrambi. (Continua a leggere dopo le foto)

"A nome mio e di mia madre ringraziamo le tantissime persone sincere che hanno portato la loro partecipazione - scrive infatti Grazia a sua volta - Ringraziamo un po' meno le persone come il signor Pieraccioni e anche il signor Conti, che non si sono fatti più sentire da un decennio (neanche ieri) ma hanno diffuso senza alcun diritto una notizia che avremmo gradito mantenere il più possibile riservata" ha scritto sui social. Parole che non sono passate inosservate, con gli utenti che in parte accusano la figlia di Novelli di aver voluto creare polemica in un momento inopportuno e in parte la difendono, puntando il dito contro i due vip poco sensibili e coerenti.

“Sei stato un grande, grazie di tutto”. Lutto nel mondo del cinema italiano. Se ne va un’altra colonna della risata: celebri i suoi lavori con Leonardo Pieraccioni e Francesco Nuti