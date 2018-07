“Concerto annullato”. Malore per Ornella Vanoni: paura per la cantante

Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'organizzazione. La F&P group ha specificato che tutti i biglietti saranno rimborsati presso i punti prevendita fino alla data del 1 settembre. Per ora la cantante non ha pubblicato nulla sui suoi profili social ufficiali, né è stato detto qualcosa si più riguardo al suo stato di salute. La tappa prevista per il 2 settembre alla trentaduesima edizione del Todi Festival, la kermesse di teatro, danza, musica, arti visive e letteratura che si svolge ogni anno a Todi, in provincia di Perugia, resta confermata. (Continua a leggere dopo la foto)



Negli ultimi mesi la mitica interprete è stata costretta in più occasioni a rinviare concerti in giro per l’Italia a causa di impreviste indisposizioni. Domani sera ospite del concerto di Ornella Vanoni all’anfiteatro Falcone Borsellino doveva esserci Carmen Consoli. Qualche anno fa le cantanti sono state protagoniste del celebre duetto “L’appuntamento”, brano che nel corso degli anni è stato interpretato anche da Mina, Fernanda Porto, Andrea Bocelli, Rau Malo, Erasmo Carlos e Roberto Carlos.

Tra le due c'è sempre stato un feeling artistico emozionante. Carmen Consoli e Ornella Vanoni sono state protagoniste qualche anno fa del celebre duetto sul brano “L’appuntamento”, che si sono ritrovate più volte a cantare insieme sul palco. Il 9 febbraio è uscito “Un Pugno di Stelle” (Sony Music), raccolta in 3 CD delle canzoni che hanno accompagnato la carriera di Ornella Vanoni, artista tra le più grandi cantanti di tutti i tempi. La raccolta contiene “Imparare ad amarsi”, canzone che è stata presentata dall’artista alla 68° edizione del Festival di Sanremo, in trio con Bungaro e Pacifico.

La partecipazione al festival è stata ricca di riconoscimenti, tra cui il “Premio Sergio Endrigo”, per la miglior interpretazione, e il “Baglioni D’Oro”per la miglior canzone, secondo i cantanti in gara. Il secondo inedito dell’album, invece, è “Gira in Cerchio La Vita“, la cover di un brano Idan Raichel. Nel dicembre 2017 la Vanoni ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 insieme a Bungaro e Pacifico con un brano intitolato ''Imparare ad amarsi''. Al Festival la canzone si piazza al quinto posto della classifica, e ad Ornella viene attribuito il Premio Sergio Endrigo attribuito dalla stampa per la migliore interpretazione.

