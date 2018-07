“È scomparso”. Nessuna traccia di Marco Mengoni: fan in ansia 

Mistero Marco Mengoni. Tutti i suoi profili social ufficiali sono spariti. "Spiacenti, questo contenuto non è al momento disponibile", si legge aprendo quelle che fino a poche ore fa erano le pagine Facebook, Twitter e Instagram del cantante. I fan in allarme lanciano l'hashtag #WaitingforMengoni, certi che dietro la sua scomparsa ci sia un grande annuncio in arrivo. I fan hanno iniziato a fare ipotesi più disparate ma la tesi più accreditata è che il blackout dal web sia una strategia studiata ad hoc per poi ritornare con un annuncio imminente. Forse un nuovo singolo. D’altronde non sarebbe il primo caso al mondo, anzi, Taylor Swift e Adele sono state le antesignane di questa pratica marketing. Tutti gli indizi portano a una pura trovata commerciale, visto il suo imminente ritorno discografico. Infatti l’ultimo prodotto discografico di Mengoni è il singolo Come neve che lo vede duettare con Giorgia, e risale al 1 dicembre 2017. (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre l’ultimo album Le cose che non ho è del 2015. Il cantante di Ronciglione (in provincia di Viterbo), nato artisticamente nel talent show - all'epoca in onda sulla Rai - X-Factor, è tra i Trending Topics di Twitter. "Sparisce dai social ed entra nelle tendenze THIS IS MENGONI", si legge in un tweet. "Tu scompari e noi twittiamo , siamo un esercito in ansia", scrive un fan. E ancora: "Capo siamo tutti qui, appesi a un filo...il filo dell'equilibrista".

Qualcuno ci scherza su: "È già stato richiesto l'aiuto di Chi l'ha visto?". "MarcoMengoni - si legge in un tweet - ha oscurato tutti i canali social nello stesso giorno dell'eclissi più lunga...coincidenze? #WaitingforMengoni daje che qua l'esercito è in fermento!!! #aspettandoilnuovosingolo". Pochi dubbi sul fatto che dietro all'improvvisa sparizione ci sia una novità in arrivo. "Scomparire per poi tornare in grande stile con le note nuove", scrive un fan. L'"esercito" di Mengoni, cantante lanciato da X-Factor, è in fermento. Sale l'attesa ma per il momento resta il mistero.

In questo periodo Mengoni ha pubblicato online alcune foto e didascalie, che lasciavano intendere ai follower come ci fosse qualche annuncio nell’aria: tutti hanno pensato all’imminente ritorno dell’artista di Ronciglione sulle scene musicali. Dopo lo scatto che ritraeva Marco davanti a una carrozzeria, gli ultimi post sono arrivati proprio ieri: si trattava ancora una volta di immagini del cantante con frasi sibilline, che contenevano riferimenti al prossimo futuro.

