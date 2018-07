“Non ti dimenticherò mai”. Laura Pausini, tanta tristezza per la sua morte

È un giorno triste per Laura Pausini che, appresa la notizia della sua morte, si è precipitata sui social a scrivere un ricordo: "Ho avuto l'onore di incontrarti e di essere la tua voce per l'album 'LauraXmas'. Non dimenticherò mai quando mi dicesti che ero la tua ‘versione femminile di Frank Sinatra' e quando mi mandasti la foto con nostro cd in mano di cui eri così orgoglioso. Non era scontato, perché avevi già fato e vinto tutto prima di me, ma guardando quella foto potevo vedere l'amore, sorridevi come un bambino. SEI un vero talento ed è stato veramente un onore averti come amico. Sono così triste per questo lutto e sono vicina alla tua famiglia. Io e la mia preghiamo per te che lassù in cielo comporrai sempre cose straordinarie". Con il compositore americano Patrick Williams, che è morto a seguito di complicazioni dovute a un cancro, Laura ci aveva lavorato insieme per la realizzazione di "Laura Xmas", che Williams aveva prodotto con la stessa Pausini e arrangiato e diretto nei Capitol Studios di Los Angeles. La Pausini lo aveva voluto a tutti i costi perché lo riteneva il migliore possibile per l'aria swing che voleva dare al progetto e anche lui era entusiasta. (Continua dopo la foto)



Williams, deceduto all'età di 79 anni al St. John’s Hospital di Santa Monica, è stato uno dei più noti autori musicali. Nella sua lunga carriera, durata oltre 50 anni, ha ottenuto una nomination agli Oscar, quattro Emmy Awards e due Grammy, ma fu anche candidato per il Premio Pulitzer per la musica grazie alla composizione del lavoro per orchestra An America Concerto. E, ancora, ha ricevuto 23 nomination per gli Emmy e 19 nomination ai Grammy, grazie soprattutto al suo lavoro su album jazz.

Insomma, la musica mondiale perde un pezzo da novanta. Variety parla di lui come uno "tra i compositori più versatili della sua generazione", e lo descrive come un compositore molto attento al cinema, ma soprattutto alla tv. Ovviamente Williams non ha collaborato solo con la nostra Laura ma anche con artisti del calibro di Barbra Streisand, Jack Jones, Natalie Cole, Neil Diamond e Gloria Estefan.

Fu proprio lui, Patrick Williams, ad arrangiare l'ultimo album in studio di Frank Sinatra "Duets", all'inizio degli anni Novanta per poi rendergli omaggio successivamente con l'album "Sinatraland" del 1998. Nato a Bonne Terre, nel Missouri, il 23 aprile del 1939, lascia quattro figli. E un vuoto incolmabile nel mondo della musica in generale e in chi ha avuto la fortuna di lavorarci.

