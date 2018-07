Antonino (di Amici) a X-Factor UK. Giudici in estasi e standing ovation: il video virale

Negli ultimi anni sono diversi i cantanti italiani che stanno tentando la carta talent show all’estero, tra loro diversi hanno scelto quella di X Factor Uk, la versione originale del noto programma trasmesso anche in Italia. Tra loro negli anni scorsi Andrea Faustini, Luca Valenti e Davide Papasidero. Ieri è stata la volta di Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è notoriamente riconosciuto da molti, tra addetti ai lavori e pubblico, come una della voci maschili più belle del panorama musicale italiano ma ciò nonostante l’artista fatica non poco a conquistare la giusta visibilità nel nostro paese. Da qui la scelta di tentare la strada di X Factor Uk e di un pubblico, e questo va detto, più attento alla qualità e al talento rispetto a quello italiano. Antonino si è presentato ai casting di X Factor in Inghilterra e ha cantato Say Something di fronte ai giudici (Robbie Williams, Louis Tomlinson, Simon Cowell e Ayda Williams). Il foggiano è stato applaudito con una standing ovation e i giudici non si sono trattenuti dal fare i complimenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Il video dell'esibizione è stato pubblicato su Twitter e gli italiani si sono scatenati a suon di commenti. ''Antonino è uno dei migliori talenti maschili usciti da amici. Vincitore della quarta edizione, è probabilmente la voce maschile più originale passata dal programma. Felicissimo della standing ovation per la sua audizione a xfactor Uk e per i complimenti dei 4 giudici''; ''Oddio raga io non avevo capito che l'italiano per cui sono impazziti tutti ad X-Factor uk fosse Antonino di amici, lo amavo spero che capiti con Louis'', sono alcuni dei tweet sul cantante ex Amici.

Antonino è uno di quelli che, nonostante l'oblio, non è mai uscito definitivamente dal mondo discografico e non a caso il suo ultimo album, "Nottetempo" è uscito per la Universal. L'album non ha avuto molta fortuna discografica, entrando sì in top 20 nella prima settimana, ma finendo poi sempre più dietro, eppure lui è uno dei volti più amati dai fan della trasmissione e forte di questa visibilità ha tentato di mettersi in gioco, ma questa volta fuori dal Paese, da esordiente, in più in un Paese competitivo, per quanto riguarda la musica, come l'Inghilterra.





Negli ultimi anni diversi artisti italiani hanno tentato la strada dei talent show all’estero: Nicola Cavallaro, classe 1991, è arrivato quarto nella finale della sesta stagione dell'edizione francese di "The Voice", mentre Andrea Faustini si classificò terzo nella finale di X Factor Uk del 2014. Da un po’ di tempo Antonino pubblicava foto sui social taggando Londra, dove ultimamente ha incontrato anche la sua amica Emma Marrone, che probabilmente sapeva dell’intenzione del collega di tentare X Factor UK.

