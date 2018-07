Per Emma Marrone l’amicizia è una cosa seria. L’abbraccio con il suo amico Antonino Spadaccino (ex cantante di Amici di Maria De Filippi) lo dimostra. Eccoli a Londra, più felici che mai. Entrambi hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi (in edizioni diverse), entrambi sono pugliesi ed entrambi, ovviamente, amano cantare. Sono molte le cose che accomunano Emma Marrone e Antonino Spadaccino. I due cantanti si sono spesso esibiti insieme e in questi giorni i due ex allievi della scuola di Maria De Filippi si sono incontrati a Londra. Emma Marrone ha pubblicato una foto di un bellissimo abbraccio con Antonino Spadaccino incontrato a Londra, dove la cantante si è recata da pochissimi giorni. Lui la prende in braccio ed entrambi ridono di cuore. Un abbraccio che dimostra la splendida amicizia tra i due cantanti. “Per sempre. Esiste. Non è una strana invenzione. Tu ci sarai ed io ci sarò. Fratello“ ha scritto Emma Marrone taggando Antonino. (Continua a leggere dopo la foto)



Antonino Spadaccino è stato uno dei primi vincitori del talent di Maria De Filppi, edizione di Amici 2005. Nel 2016 è tornato con un nuovo disco, Nottetempo. Il cantante è grande amico di Emma Marrone e tempo fa aveva raccontato com'è iniziata la loro amicizia. ''L'ho conosciuta perché siamo vicini di casa'', aveva raccontato Antonino. Era stata proprio la direttrice artistica di Amici a spingerlo a tornare sulla scena. Il giovane, infatti dopo la partecipazione al talent era scomparso. “La gavetta si fa prima, dopo, durante – aveva raccontato Spadaccino – Ho avuto delle bellissime esperienze all’estero, ma anche grandi batoste. Perché tutto serve. In ‘Ali Nere’ esprimo tutto il nuovo Antonino. Non bisogna pensare al cambiamento, ma essere il cambiamento”.

E su Emma Marrone aveva detto: ''È una ragazza che lavora tanto, che non trascura nessun particolare. Mi ha detto di lavorare, di farmi valere, di portare avanti le mie idee. Di essere me stesso. Mi ha detto ‘hai una bellissima voce, hai una bellissima storia, torna e fatti conoscere’….”. Due anni fa, in occasione del lancio del suo album, Antonino Spadaccino aveva fatto coming out. Il cantante si era dichiara a favore delle unioni civili perché, aveva detto all'Adnkronos: "Sono innamorato e vorrei sposarmi".

La vittoria ad Amici e le difficoltà iniziali: “Tutto stava cambiando, - aveva raccontato il cantante qualche tempo fa - non c’erano neanche tanti social. Era un momento di cambiamento. Mi sono ritrovato a 23 anni ad avere una popolarità enorme, ma dall’altra parte ero un emergente o forse anche meno. La discografia ai tempi non seguiva la tv. Anzi. - aveva continuato l'x vincitore di Amici - E c’è stata questa discrepanza. Mentre usciva il mio secondo album scadeva il contratto con la casa discografica di allora, per intenderci.. “.

