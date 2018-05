Le sue sono state note inconfondibili. Una carriera luminosa trascorsa al fianco dei più grandi in assoluto, ma non ha mai vissuto neanche un giorno all'ombra di nessun big. Grazie al suo incredibile talento si è aggiudicato persino un Grammy Award (l'ambito Oscar della musica) e la sua carriera è stata brillante, anche in qualità di talent scout. Se ne è andato all'età di 65 anni il chitarrista di Miles Davis, nonché produttore dei primi successi di Madonna, Reggie Lucas. A confermare la triste notizia è stata la figlia Lisa a Rolling Stone, per poi scrivere l'accaduto sul suo profilo Twitter ricordando la vita del padre. Il musicista è morto a causa di problemi di cuore sabato scorso: "Reggie Lucas, il mio adorato e amatissimo padre, è morto questa mattina all'età di 65 anni. Ha creato musica fantastica, ha tirato su una famiglia bellissima, ha vissuto una grande vita e mi mancherà ogni singolo giorno che vivrò su questa Terra" ha twittato la donna ieri, esprimendo in questo modo il dolore per la sua terribile perdita. (continua dopo la foto)



Come ha ricordato la nota rivista Rolling Stone annunciando la notizia, Lucas fu scelto da Miles Davis quando aveva appena 18 anni e il suo talento era già straordinario. Era il 1972, riprendendo le parole del musicista a The Fader, quando spiegò che non fu poi così difficile entrare nella band di una delle leggende del jazz mondiale: "Miles mi disse, ehi vuoi far parte della band?' e io dissi di sì". Quello fu l'inizio di una collaborazione che lo portò a suonare per cinque anni con Davis e a figurare nella trilogia jazz-funk "Dark Magus", "Pangaea" e "Agharta", ma anche nell'album "ON the corner" e in una manciata di canzoni di "Get Up On It". Nel 1981 vinse il Grammy come "Best R&B Song" e "Best Female R&B Performance" per la canzone "Never Knew Love Like This Before" di Stephanie Mills che fu una hit del periodo.

Mentre nel 1983 fu la volta di Madonna a cui produsse alcuni brani dell'album di debutto. Di quell'incontro lo stesso Lucas ha raccontato alcuni particolari: "Quando la Warner Bros mi chiamò a collaborare con Madonna, io ero il colpo grosso. Sembra ridicolo a guardarla col senno di poi, ma io ero un professionista affermato e lei non era nessuno – spiegò sempre a RS in un'intervista del 2013 -. La incontrai in un piccolo appartamento che aveva nel Lower East Side. Mi sembrò vivace e anche sexy e interessante, con un sacco di energia". Per lei scrisse una canzone come "Borderline" e ne produsse altre sue comprese "Lucky Star" e Burning Up".

