È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati Arabi. Ora, dopo circa una settimana dal ritrovamento, sono i familiari a rompere il silenzio e parlando si suicidio: “Avicii si è tolto la vita”. Così rivelano alcuni famigliari del dj e produttore morto in Oman. Secondo il settimanale People, che cita Variety, l'autore 28enne di “Wake me up” non avrebbe retto al peso dello showbusiness. “Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace”, avrebbero rivelato ai tabloid dei parenti stretti del musicista norvegese. Ma si aspetta ancora l'esito dell'autopsia per avere certezza assoluta sulle cause del decesso. “Il nostro amato Tim era un’anima fragile, cercava risposte a domande esistenziali. Un perfezionista che ha lavorato duro e viaggiato in tutto il mondo, un’esperienza incredibilmente stressante”. (Continua dopo la foto)



Avicii era in prima fila nel movimento EDM, il genere che ha dominato le piste da ballo nell’ultimo decennio. Il suo singolo del 2011, Levels, è diventato una hit crossover che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Negli anni successivi ha lavorato senza sosta alla sua musica collaborando con Coldplay, Madonna, Major Lazer e Daft Punk. Nel frattempo non ha mai smesso di suonare in tour, e nel 2014 era il terzo DJ più pagato nella famosa lista di Forbes. I suoi guadagni ammontavano a 28 milioni di dollari annui. Ha smesso nel 2016, al massimo della popolarità. La famiglia sostiene che la decisione fosse frutto del desiderio di “trovare un equilibrio nella sua vita, per essere felice e fare quello che amava di più, cioè il musicista”.

“Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è ritrovato; era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma scansava le luci della ribalta. Tim, sarai per sempre amato e mai dimenticato. Il ricordo di chi eri, e della musica che suonavi, ti farà vivere per l’eternità. Siamo grati – continuano - a chi ha amato la sua musica, a chi ha ricordi preziosi legati alle sue canzoni”. “Grazie a chi ha organizzato iniziative in suo onore – conclude la famiglia - le campane delle chiese hanno suonato per lui, così come il Coachella e, naturalmente, tutti quelli che gli hanno dedicato un minuto di silenzio”.

