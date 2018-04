Trovato morto a 28 anni: una notizia che ha letteralmente scioccato il mondo della musica. E infatti appena ha iniziato a circolare sui media, gli artisti più famosi del panorama nazionale e internazionale si sono precipitati sui social per esprimere il loro cordoglio. Come riferiscono Variety e altri media che citano la portavoce dell'artista, Diana Baron, il noto produttore e dj svedese Avicii è stato trovato senza vita a Muscat, in Oman. Aveva solo 28 anni. Nel 2016 era uscito dalle scene live per motivi di salute. Questo il suo annuncio apparso sul suo blog: ''Grazie per aver permesso che i miei sogni si realizzassero - scrisse - Sarò grato per sempre per aver potuto vivere tutto questo e ottenere tutto quello che ho grazie all'aiuto del mio amatissimo team e dei miei fan. Grazie a tutti i miei compagni dell'industria per aver costruito un nuovo movimento che ha avuto un successo incredibile in cui sono stato abbastanza fortunato da ritrovarmici nel mezzo''. Negli scorsi anni aveva sofferto problemi di salute, tra cui una pancreatite acuta causata dal troppo bere seguita da un intervento chirurgico per rimuovere appendice e cistifellea. (Continua dopo la foto)

Avicii, per l'anagrafe Tim Bergling, è stato un pioniere dell'Electronic Dance Movement. Il suo successo più grande è stato 'Levels' e nella sua troppo breve carriera aveva vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy. ''È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Tim Bergling - recita comunicato diffuso dalla famiglia - anche conosciuto come Avicii. Il suo corpo è stato trovato senza vita a Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio, 20 aprile. La famiglia è devastata dal dolore e vi chiediamo di rispettare il suo bisogno di privacy in questo momento così difficile. Non verranno forniti ulteriori comunicati''. (Continua dopo le foto)

Se ne è andato a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP 'Avicii (01)' e infatti il suo ultimo post su Facebook risale allo scorso 17 aprile, quando ringraziò per la nomination dando appuntamento al 20 maggio prossimo. Sgomento tra le star della musica. È incredulo il collega David Guetta, che ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae con lui: "È successo qualcosa di veramente orribile. Abbiamo perso un amico con un cuore così bello e il mondo ha perso un musicista di incredibile talento. Grazie per le tue bellissime melodie, per il tempo che abbiamo condiviso in studio, suonando insieme come dj o semplicemente godendoci la vita da amici. Riposa in pace". "Così triste, così tragico. Addio dolce Tim, scomparso troppo presto", scrive invece Madonna, con cui il dj aveva collaborato. Anche Eros Ramazzotti lo ricorda: "Un peccato perdere una persona così giovane, un genio".

