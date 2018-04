La notizia della cancellazione di tutti i concerti di Renzo Arbore aveva fatto preoccupare i fan. Infatti era stato diramato un comunicato in cui si rendeva noto che l’artista non avrebbe fatto i suoi spettacoli, mentre alcuni sarebbero stati posticipati. Quello del 23 aprile previsto al Teatro EuropAuditorium di Bologna sarà posticipato al 5 novembre e quello dell'11 maggio al Teatro Galleria di Legnano che, invece, è stato annullato. Una nota ufficiale dell'ufficio stampa, infatti, ha confermato che il cantante non potrà tenere fede agli appuntamenti fissati a causa di un problema di salute che lo costringerà alla convalescenza fino alla prima settimana di giugno. Immediatamente è scattata la preoccupazione dei moltissimi ammiratori del cantautore sui social, che aspettavano novità da parte del suo entourage riguardo le sue condizioni di salute. Solo un anno fa Renzo Arbore aveva compiuto 80 anni e in un’intervista a L’Espresso in occasione del suo compleanno aveva raccontato: “Ho anche eliminato un po’ di vizi, come fumo e alcol, leggo ogni giorno 5 o 6 quotidiani su due iPad, sto sempre sulla Rete, frequento i giovani, viaggio, mi appassiono alla musica di Capoverde, scopro cantanti sudamericani…”. (continua dopo la foto)

A fronte di tanta preoccupazione rispetto alle condizioni di salute di Arbore, il suo ufficio stampa ha tranquillizzato i fan chiarendo quali saranno le prossime date in cui ammirarlo e dando anche chiarimenti circa le sue condizioni: "Le tappe previste rispettivamente il 14/4 a Bari, il 20/4 a Legnago, il 23/4 a Bologna, il 9/5 ad Alessandria, il 11/5 a Legnano, il 12/5 a Genova, il 15/5 a Trieste, il 17/5 a Milano ed il 19 e 20/5 a Torino non si potranno effettuare per indisponibilità dell’artista, convalescente fino alla prima settimana di giugno a seguito di un intervento ortopedico all’anca". Fortunatamente nulla di grave e soprattutto la ripresa dell’artista non sarà lunga.





Per gli appassionati tuttavia ci sono buone notizie. La Galileo Galilei Production TV srl, agenzia che cura la produzione e programmazione dei concerti di Renzo Arbore L’Orchestra Italiana, ha già deciso quali saranno le date in cui il cantante pugliese e la sua Orchestra potranno recuperare i concerti rinviati: la data al teatro Team di Bari si terrà il prossimo 27 ottobre, quella di Legnago, invece, sarà recuperata il 5 ottobre, quella di Bologna, appunto, il prossimo 5 novembre e infine, quella di Genova, del Teatro Carlo Felice, si terrà il 16 ottobre. Per le altre date, fa sapere sempre la nota stampa diramata dall'ufficio stampa, "saranno tempestivamente comunicate le date di recupero".

